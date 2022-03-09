Mac Studio配備M1 Ultra登場完爆對手，Studio Display平玩專業屏幕｜Apple春季發布會2022（Apple Event）重點發布了全新Apple Silicon M1 Ultra晶片，而首款配備如此強勁晶片的電腦，便是首次現身的Mac Studio。同時亦公布了最新Studio Display專業屏幕，對於需要利用Mac工作的用家而言，算是一個「稍為平價」的選擇。



雖然在發布會前不少外媒傳言今次會公布最新Apple M2晶片，卻殺出了一顆M1 Ultra晶片，性能比上代M1 Max更強，可為用家提高「工業級」的運算能力！而首部配置M1 Ultra的電腦，便是首次登場的Mac Studio桌面型電腦。

發布會中展示出M1 Ultra晶片的效能，比上代已叫殺手級的M1 Max更強大。（Apple）

超強大的M1 Ultra晶片

Apple Silicon M1 Ultra晶片基本上是2顆M1 Max設計，再以Apple 製的封裝架構 UltraFusion 連接起來。配備20 核心 CPU，包括 16 個高效核心及 4 個高效節能核心，比表現比最快的16核心PC桌面電腦的晶片高出 90%；M1 Ultra更擁有64 核心GPU（比 M1 多 8 倍），與最高階電腦GPU 相比，都可提供更快的效能表現，卻少用200w電力，耗電比率相當低。

Mac Studio機身細細，機能卻非常強大。（Apple）

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Mac Studio強者登場

首部可配備M1 Ultra晶片的Mac Studio，其機身外型設計是以Mac Mini進化而成，同樣是方形機身設計，雖然比Mac Mini稍厚，可是仍然只佔用桌上極少空間。以鋁金屬打造的外殼，只有7.7吋寬及3.7吋高，非常合適放在屏幕下方。

全新Mac Studio可以配置M1 Max或M1 Ultra晶片，效能比以往的iMac甚至Mac Pro更為強大。

．由 M1 Max 驅動的 Mac Studio 帶來的效能

－配備 10 核心處理器、最快的 27 吋 iMac 相比，CPU 速度提升最高可達 2.5 倍。

－配備 16 核心 Xeon 處理器的 Mac Pro 相比，CPU 速度提升最高可達 50%。

－ 27 吋 iMac 相比，圖像處理速度提升最高可達 3.4 倍；與採用最常見圖像處理卡的 Mac Pro 相比，圖像處理速度提升最高可達 3 倍。

－ 27 吋 iMac 相比，轉換影片編碼的速度提升最高可達 7.5 倍；與 16 核心 Mac Pro 相比，轉換影片編碼的速度提升最高可達 3.7 倍。＼



M1 Ultra比之前iMac旗艦級顯示晶片快4.5倍。（Apple）

．由 M1 Ultra 驅動的 Mac Studio 帶來的效能

－配備 10 核心處理器、最快的 27 吋 iMac 相比，CPU 速度提升最高可達 3.8 倍。

－配備 16 核心 Xeon 處理器的 Mac Pro 相比，CPU 速度提升最高可達 90%。

－配備 28 核心的 Mac Pro 相比，CPU 速度提升最高可達 60%。

－27 吋 iMac 相比，圖像處理效能提升最高可達 4.5 倍；與採用現有最快的 Mac 圖像處理卡相比，則最高可快達 80%。

－27 吋 iMac 相比，轉換影片編碼的速度提升最高可達 12 倍；與 28 核心 Mac Pro 相比，最高可達 5.6 倍。



效能夠強勁，而輸入／輸出端子亦都相當齊全，機身背面擁有4組Thunderbolt 4 、對應10Gb的Ethernet、2個 USB-A、1個 HDMI以及專業級音響插口。機身前方亦有2個 USB-C（M1 Max）／Thunderbolt 4（M1 Ultra） 連接埠及一個 SD 卡槽。Mac Studio 最多可支援四個 Pro Display XDR 及一部 4K 電視，同時操作接近 9000 萬像素影像都沒有問題。

Studio Display與Mac Studio（Apple)

Studio Display 平玩高質屏幕

配備27 吋 5K Retina的Studio Display，以全螢幕設計，窄邊框配上全鋁金屬機身，外型有點Pro Display XDR的影子。屏幕擁有超過1470 萬像素，配備 600nits亮度，及P3寬廣色域及支援超過10億種顏色，可顯示出高質影像。

纖薄的機身卻內置A13 Bionic 晶片，結合先進的相機及音響系統，為用家帶來前所未見的體驗。配備 1200 萬像素超廣角相機，並具備「人物置中」功能。加上內置錄音室級數咪高風，三咪高風陣列的底噪更低，使通話及錄音更加清晰。

新屏幕還配備USB-C 連接埠，傳輸速度達 10 Gb/s，可配合其他周邊裝置、儲存裝置，甚至連接至其他顯示器或MacBook。同時為MacBook提供 96W電力，為MacBook進行快速充電。

+ 1

最重要是新屏幕售價只需$12299起，比起32吋的Pro Display XDR平一大截（$38999），對於budget有限的專業用戶而高，多一個價格較相宜的選擇。

Mac Studio及Studio Display售價與推出日期

Mac Studio及Studio Display 現已正式開始接受預訂，最快3月18日正式推出。Mac Studio的售價由$15999起（M1 Max晶片）、$30999起（M1 Ultra），雖然售價比一般MacBook及Mac Mini昂貴，可是論同級的Mac Pro卻便宜不少（至少$45999起標）

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