iPhone SE 3 秘密｜Apple 在 3 月 9 日發表了第三代、2022 年版本的 iPhone SE (下稱 iPhone SE 3)，並且在 3 月 11 日就正式開始預訂。

今代在外型上沒有太大變化，但在硬件規格上卻有著不少的進步，作為用家自然興奮萬分，但在掏出錢包之前，還有幾個關於 iPhone SE 3 的秘密值得了解一下？



5 個 Apple 發布會沒有告訴你的 iPhone SE 3 秘密

如果有留意 Apple 的發布會之外，在今次發表 iPhone SE 3 之時，最為強調其內置的 處理器為與 iPhone 13 系列對標的 Apple A15 Bionic 處理器，雖然是最平價的 iPhone，但卻擁有目前手機市場最強的處理能力。

但其實 Apple 為 iPhone SE 3 預備的並未止於此。在 iPhone SE 3 發表之後，就有人在開發者工具 Xcode 中挖出了有關 iPhone SE 3 的規格數據，其中顯示 iPhone SE 3 所用的 RAM 記憶體比上一代更多、足有 4GB，與 iPhone 13、13 mini 看齊。

iPhone 的 RAM 一般焊接在處理器上，既然用上了最新的 A15 Bionic，會使用 4GB RAM 作運算都是意料之內（圖 Austin Daily）

更多的 RAM 可以讓系統有更多空間進行資料暫存，除了讓 iPhone SE 運作得更暢順，在處理圖像、影片等時候就有更大的優勢；但原來還有更多「升級」Apple 在發布會中並未有提及。

👇👇👇按圖放大看 iPhone SE 3 官方沒有告訴你的其他秘密👇👇👇

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