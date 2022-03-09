iPhone SE3 是近期網上熱搜度最高的apple gadget，最便宜的新款iPhone，性能絕對不差，三千幾機價足夠與市面相同價位android平價機一戰。而然在3月8日晚apple春季發表會公開後，網民卻似乎對這iPhone SE3與趣乏乏，現在來分析這部新機5個必買／不買原因，方便讀者以正／反角度深入了解iPhone SE 3！



正式名稱是 iPhone SE（第3代）

在 Apple 的官方網頁及宣傳當中，只單以「iPhone SE」稱呼此第三代新1版本的 iPhone SE，並沒有如坊間加上後綴如 iPhone SE 3 或 iPhone SE (2020)，但為了方便區分，在文章中我們依然會以更多人可以一目瞭然的 iPhone SE 3 作為其名字使用。

iPhone SE 3 雖然在外型上沒有多大改變，但不論是內裡的處理器、抑或外在的玻璃材質，對比 2 年前的上一代都有飛躍性的進步（圖 Apple）

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新版本 iPhone SE 將會 3 月 11 日開放預訂，並在 3 月 18 日正式上市，香港售價為＄3,699 起，為目前 Apple 旗下最平價的 iPhone 型號選擇。

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Apple 是次的新品發布內容與傳聞大都吻合，其中包括有不少人期待的新版本 iPhone SE 以及 iPad Air，另外 Apple Silicon 處理器又有新成員登場，連同才剛曝光不久的 Mac Studio 驚喜現身！👉👉👉按此看 Apple發布會懶人包 全文