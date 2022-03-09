新冠疫情｜港府發緊急警示大量市民手機激震　這系統已經存在2年

新冠疫情．緊急警示｜3月9日下午5時55分左右，不少香港市民的手機突然強烈震動並發出高音量的警報聲，表示伊利沙伯醫院將於3月9日開始，設為專收新冠病人的定點醫院，呼籲市民切勿前往該院求診。究竟這個警報是由誰發出？為甚麼只有部份市民收到？



緊急警示系統已存在2年

原來這個「緊急警示系統」已存在了2年，只是一直都未使用過。因為過去本港大型遊行或2019年社會運動時，警方依靠電訊供應商經SMS發送訊息，電訊供應商需要逐個電話號碼發送、費時失事，往往市民收到時已經過了1日；於是特區政府在2020年耗資1.5億元設立「緊急警示系統」，它不需要經由電訊商、SIM卡運作，而是一個獨立系統，直接將警報傳到市民手機。

特區政府在2020年耗資1.5億元設立「緊急警示系統」，3月9日首次使用。

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今次突發的「緊急警示」並非所有市民都收到，網民以為與手機電訊商不同有關，經查證後，原來通訊事務管理局網頁官方有明文列出「可支援接收緊急警示系統訊息的流動裝置名單」（連結），大部份Android/iOS手機都能對應，甚至apple watch都可以，但也有可能因OS版本不同，而接收不到。

緊急警示能手動關閉！但絕不建議

手機用家亦可自己將這功能關閉（方法點擊下圖），但如此一來，你就會錯過政府發出的重要資訊，這將會非常危險，所以記者「絕不建議」大家這樣做。

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