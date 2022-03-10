POCO X4 Pro 5G 實試｜小米新機密密出，頻率繼續是 1～2 個月就有一部新機面市，在 3 月 15 日又會在 POCO 子品牌旗下推出 POCO M4 Pro 4G 以及 X4 Pro 5G 兩部新作。

兩部 POCO 新機當中較受注目的當然要數規格更強、但價格依然可以控制在 ＄2500 以內的 POCO X4 Pro 5G，早前《香港01》科技玩物記者就借來一部進行測試，的確有頗不俗的表現與性價比。



POCO X4 Pro 5G 上手：方正設計手感好

自 Apple 由 2020 年的 iPhone 12 系列開始回歸平直機邊設計，不少手機廠都相繼跟風，POCO X4 Pro 5G 就是系列中首次改用類似設計的機種，雖然機身邊框物料依然是塑膠，但平直的機邊有效提升握持感，對一眾「牛油手」、容易跌機的用家而言的確是更佳的設計。

前、後玻璃加平直的塑膠邊框，令 POCO X4 Pro 5G 的手感不俗（蔡浩騰 攝）

另外值得一提的是，過往兩年間不少 POCO 品牌出品都是其他小米中國版本機種的「轉生」版本，外型往往與國內某部 Redmi 系列的出品一模一樣，但今次 POCO X4 Pro 5G 終於走出了這個框框，以全新的造型示人，望上去頗有新鮮感。

加入兩個方向散射效果的機背，在光源下會產生類似探射燈的效果（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖放大看 POCO X4 Pro 5G 機身細節👇👇👇

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合乎定價的中階處理力

POCO X4 Pro 5G 所用的處理器為 Qualcomm 出品的 Snapdragon 695 處理器，驟聽到「6系」的命名，不少人會將此處理器拉往「入門」定位處想、認為 POCO X4 Pro 5G 不值得＄2,499 的價格。

POCO X4 Pro 5G 所用的處理器為 Qualcomm 出品的 Snapdragon 695 處理器，另外又加入了「記憶體擴展」的功能，可以在儲存空間調用 2GB 空間作 RAM 使用（圖中為 6GB RAM 的測試機，而在港發售的版本則為 8GB RAM）

然而 S695 卻是一枚可以在表現上超越 S732G、S750 等等高中階處理器的 5G 新秀，根據往年平價 5G 機種的定價經驗，POCO X4 Pro 5G 能夠在＄2500 以下價位發售，性價比絕對高於合格線之上。

性能方面不差，不過 POCO X4 Pro 5G 就與其他小米機一樣，沒有甚麼獨特的介面／功能值得大做文章，頂多也就是裝上一個簡潔易用的 POCO Launcher 罷了。

1億像素鏡頭掛帥、POCO X4 Pro 5G 鏡頭實拍

機背上的鏡頭模組設計頗為獨特，上面雖然有很多「圈圈」，但其實真的可以用來拍攝的鏡頭只有三個，除了 1.08 億像素主鏡頭之外，還有 800 萬像素的廣角鏡頭以及 200 萬像素的微距鏡（蔡浩騰 攝）

POCO X4 Pro 5G 發布時的最大宣傳賣點，就是在 POCO 品牌機上首次搭載的 1.08 億像素鏡頭，實機上手試過後的確效果不俗，至少在光線充足的環境下可以捕捉到銳利的影像，只是在低光環境下會因為拖長了曝光時間而減少細節呈現。

雖然以 1 億像素鏡頭手機而言，小米今年已經有一部更平價的 Redmi Note 11 Pro 在香港上市，但由於處理器本身有一定差距，令 POCO X4 Pro 5G 的相片質素明顯更佳、同時亦能提供更好的拍攝體驗。

POCO X4 Pro 5G 主鏡頭試相

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POCO X4 Pro 5G 廣角鏡頭試相

POCO X4 Pro 5G 微距鏡頭試相

消委會測試24部平價5G手機

POCO X4 Pro 5G 繼承了 POCO 品牌「抵食夾大件」的定位，雖然沒有令人驚豔的新功能，但勝在性價比比起同級機種稍強一些，令預算有限的用戶可以有貼近旗艦機種的操作感。

POCO X4 Pro 5G 以＄2,499 的價格在港上市，在2021年時同定位的手機價錢與其差異不大，消委會較早前就測試了多達 60 部香港有售的智能手機，而其中售價為＄4000 以下的5G機種，共有 24 部選擇，其表現及售價都值得與 POCO X4 Pro 5G 對比、參考一下。

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