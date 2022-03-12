消委會手機｜香港政府在不久前宣布於今年再派總值＄10,000 的消費券，在不能多外出消費的同時又想用盡消費券？用來換手機都是一個不錯的選擇。

除了 2022 年新推出的手機選擇之外，2021 年亦有不少佳作還屬「當打」，消委會早前就一口氣測試了 60 部於 2021 年推出並在香港有售的手機，並對各手機的拍攝功能、電力表現、耐用程度等進行評分，想要買手機的話必然要參考一下。



＄4000 以上旗艦 5G 機種：iPhone 稱霸

今次消委會的手機評測就依價錢以及連線規格將 60 部手機分為三類，而其中售價達 ＄4000 以上的 5G 機種就多達 23 部，其定位多為高階旗艦，除了採用旗艦級處理器以外，在屏幕、電量、拍攝規格以至功能等等的範疇都屬頂級。

Apple 2021 年推出的 iPhone 13 Pro Max 成為消委會今次測試當中最高評價的手機（資料圖片）

在評價部份，今次消委會就測試了手機在拍攝、電量以至耐用度方面的表現，其中 iPhone 13 Pro Max 不單止拍攝能力、續航力皆名列前矛，在高達 100 次從 0.8m 高度掉落石地面的摔落測試之後，iPhone 13 Pro Max 的機身更是幾近無損，被予以高度評價，排名也就位列 2021 年 5G 旗艦手機之首。

👇👇👇消委會 23 部 2021 年旗艦5G手機評分👇👇👇

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＄4000 以下平價 5G 機種：國產選擇多

消委會是次測試的 60 部香港有售的智能手機當中，售價為＄4000 以下、又支援5G連線的機種，數量比貴價 5G 旗艦還多一部，共有 24 部選擇，不過看上榜作品主要以國產廠為主，同時獲得綜合評價 4.5 分的就只有當中的 6 部。

另一方面，消委會的報告中就點名幾款手機在掉落測試中表現欠佳、影響耐用度分數，其中得分最低的就是在這個類別中的 Sony Xperia 10 III。

Sony 2021 年出產的唯一一部平價機 Xperia 10 III 被點名指耐用度較差（蔡浩騰 攝）

👇👇👇消委會 24 部 2021 年平價 5G 手機評分👇👇👇

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平價 4G 機種：小米稱王

在 2021 年推出的手機當中，如果僅支援 4G 連線的型號在定位上都傾向入門，是以在消委會的報告當中，有特別提及 4G 機種在處理器以及屏幕質素上對比 5G 機都要較為遜色；不過在其他方面如電池容量，則是 4G 平價機種的普遍強項所在，13 部機中有多達 11 部機種都內置了超過 5000mAh 大電池。

小米出品的 POCO M3 雖然只是售一千多點，但就內置 6000mAh 大電，續航力連頂級旗艦都望塵莫及（蔡浩騰 攝）

而值得留意的，在 13 部 4G 機種當中有 4 部都是小米出品，其中 POCO X3 Pro 以及 Redmi Note 10S 兩部獲得 4.5 分，佔據了 4G 機種中的頭一、二位，分數對比部份平價的 5G 機種還要更高，而另外兩部千元價位的平價機種Poco M3 以及 Redmi 10 亦被消委會點名指其在售價較低的同時依然有不俗表現。

👇👇👇 消委會測試 13 部 2021 年 4G 手機評分👇👇👇

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消委會的測試需時，故未有在今次的報告中包含任何在 2022 年推出的手機，其中就包括了不久前才發表的 Samsung Galaxy S22 系列。

Samsung S22 系列作為 2022 年第一個在國際登場的 Android 旗艦系列，少不免地會被一眾手機用家拿來與手機界獨霸一方的 Apple iPhone 13 系列作對比，雖然在處理器上難以取勝，但其實 Galaxy S22 系列亦有不少優勝之處，👉👉👉《香港01》科技玩物記者就綜合了各機的規格資料以及網上意見，在幾個範疇上作出評比。