iPhone SE 3選購貼士｜第三代 iPhone SE（iPhone SE 3(2022)、下稱 iPhone SE 3）在今日（3 月 11 日）晚上 9 時就會正式開賣；根據過往兩代的經驗，iPhone SE 系列的手機都頗受歡迎、甚至輕易擠身年度十大最暢銷手機，想必今次已經有不少「果粉」已經準備好信用卡、打算入手一部 iPhone SE 3 了，然而新機是買定了，究竟哪一個版本最適合自己？



今代 iPhone SE 3 依然以 64GB 容量為起點，在其之上又加入了 128GB 以及 256GB 容量版本，如果是衝著「平價」而來，當然 64GB 版本將成為首選，不過常聽說 iPhone 用戶儲存空間不足，究竟 64GB 容量又是否足夠？

iPhone SE 3 有 3 個不同的容量版本選擇，分別為 64GB（售價＄3,699）、128GB（售價＄4,149）以及 256GB（售價＄4,999）

👉 王力宏離婚風波全因孤寒？疑舊iPhone未清機、連同證據轉予李靚蕾

外媒分析容量選擇、64GB 夠輕量用家使用？

針對不同容量版本的選擇問題，外媒網站 PhoneArena 就作出分析建議，當中指出由於 iOS 在近年隨著版本更新有大量的容量優化措施，例如以更有效率的格式儲存圖片、影片，將檔案體積大舉壓縮至過往的 50%。

新一代的 iPhone SE 3 可以受惠於 iOS 優化，在拍攝相片／影片時動用較少空間（圖 DxOMark）

故 64GB 版本的 iPhone SE 3 對於輕量用戶而言其實十分夠用，包括安裝一些日常必要用的 Apps、一些主流的遊戲以及數千張相片都可以應付；但如果用戶日常會玩到一些如《PUBG Mobile》／《原神》等需要動軏用上 1～2GB 空間的手遊大作，又或是會利用下載方式看串流電影的話，可能就需要時不時作出空間管理。

128GB 容量用得更順心、256GB 則過於余裕

在 PhoneArena 的建議當中，對比 64GB 容量版本，他們就更推薦用戶購買 128GB 版本。事實上只需要付出多港幣＄450 就可以擁有多一倍的容量，輕易儲存過 2000 首歌曲、10 小時的 Netflix 高清片、過萬張相片、以及數小時的 4K 影片，同時不需要常常擔心容量問題，的確是相當值得考慮。

至於最貴的 256GB 版本，PhoneArena 方面就指出若非組常有拍高清片的需要，就基本上可以不作考慮（而如果真的對拍攝影片有需求的用戶，可能也老早入手了 iPhone 13 Pro ／Pro Max 了吧？）

👉 洗衣機梘粉格有用對？專家教正確使用方法 柔順劑倒錯格衰過無洗

iPhone SE3 五大升級位：支援5G、繼續有TouchID

除了容量以外，今代 iPhone SE 3 的吸引力在於在價格不提升太多的同時加入大量的硬件升級，如果不清楚有哪些升級位，可以按圖放大參考一下👇👇👇

+ 2

同場加映：iPhone SE3、iPad Air換芯登場！Apple發布會懶人包7大新品一文睇



Apple 是次的新品發布內容與傳聞大都吻合，其中包括有不少人期待的新版本 iPhone SE 以及 iPad Air，另外 Apple Silicon 處理器又有新成員登場，連同才剛曝光不久的 Mac Studio 驚喜現身！👉👉👉按此看 Apple發布會懶人包 全文