Pan Piano惹爭議｜3點式Cosplay米卡莎　網民:琴技普通靠性感上位

Pan Piano Cosplay 米卡莎炎上｜台灣「音樂系」YouTuber「Pan Piano」（小P），一向以動漫 Cosplay，加上琴技成功吸引大量 fans，特別是動漫迷。不過，近日因穿著三點式 Cosplay《進擊的巨人》角色「米卡莎（ミカサ・アッカーマン）」，引來大量 fans 批評，網民甚至直斥：「可以不要消費米卡莎嗎。」



性感打扮Cosplay被批褻瀆角色

Pan Piano 並不是首次以三點式或性感打扮 Cosplay，不過之前由於該角色本身就比較性感，或曾在原作中有出現過該打扮，因此 fans 都非常受落。今次以三點式 Cosplay 米卡莎（紅色頸巾是米卡莎的特徵），就惹來極大爭議。

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台灣網民在 Dcard 中發文批評：「可以不要消費米卡莎嗎」，認為 Cosplay 其他角色為了還原穿少一點沒問題，搭配劇情也合情合理，但這次太不尊重角色，因為原作米卡莎根本沒有這樣的打扮。該網民更指這是褻瀆角色，以及像真人版 deepfake 的感覺。

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在貼文最後，提到 Pan Piano 的琴技其實很普通，可能是暗示爆紅全因性感打扮而已。同時，其他網民也紛紛出來認同貼文內容，更引起對 Pan Piano 影片的討論，回應足足有近 2000 個之多：

認真的cos文化是不能接受這種明顯跟角色差太多的風格吧…不知道有沒有cos圈的出來噴 Dcard

笑死 會喜歡的她的也不是喜歡她的琴技 可憐 Dcard

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如果她 Cosplay 的服裝是這套的話，可能就不會導致爭議（《進擊的巨人》截圖）

資料來源：Dcard

👇👇重溫 Pan Piano Cosplay 彈琴造型👇👇

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