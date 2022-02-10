Galaxy S22 系列對決 iPhone 13｜Samsung 在 2 月 9 日晚的 Unpacked 發布會帶來 Galaxy S22 系列三部新機；Galaxy S22 作為 2022 年第一個在國際登場的 Android 旗艦系列，少不免地會被一眾手機用家拿來與手機界獨霸一方的 Apple iPhone 13 系列作對比。



今次 Samsung 發表的 Galaxy S22、S22+ 與及 S22 Ultra 在定位與售價上正好與 iPhone 13、13 Pro及 13 Pro Max 對應（圖 i冰宇宙）

究竟 Galaxy S22 系列與 iPhone 13 系列誰更吸引？以下《香港01》科技玩物記者就綜合了各機的規格資料以及網上意見，在幾個範疇上作出評比。

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Samsung S22 vs iPhone 13：系列規格比較

在各方面分開比較之前，我們就整理了 Galaxy S22 系列與 iPhone 13 系列中幾部價格、定位的對應機種規格列表，各位可以左、右直接比較不同數據👇👇👇

（註：由於 Galaxy S22 系列的香港售價尚未公開，故列表中的「價錢」會先以美金價格列出，方便對比）

Galaxy S22系列、iPhone 13五大範疇評比

機身設計、物料 － Galaxy S22 系列勝



Galaxy S22 機種的機面、機背都換上 Gorilla Glass Victus+ 強化玻璃

今次 Samsung 為全系列的 Galaxy S22 機種的機面、機背都換上 Gorilla Glass Victus+ 強化玻璃，邊框物料亦升級為 Armor Aluminium，即使是最平價的「細機」Galaxy S22 都一視同仁，不因定位較次而改成塑膠，的確值得一讚。

iPhone 13 全系列的機面採用堅硬度超強的陶瓷晶體護面

再看 Apple 方面，iPhone 13 全系列則採用了堅硬度超強的陶瓷晶體護面，在 iPhone 12、13 推出後的多次 Drop Test 顯示，這個機面的確是在 2 米高摔落都仍然可保無損，數據上與 Gorilla Glass Victus+ 看齊，然而這只保障了「機面」，機背只選用一般強度的強化玻璃，由於保護性未能延伸到全機，在這點上就稍為輸蝕予 Galaxy S22 系列了。

在多個 iPhone 13 Drop Test 當中，很多時候是機背玻璃首先爆碎（YouTube 截圖）

屏幕質素 － Galaxy S22 系列勝



在屏幕方面，Samsung Galaxy S22 全線採用 LTPO AMOLED（官方稱之為 Dynamic AMOLED 2X），更新率最高達 120Hz；而 iPhone 13 方面，最平價的 iPhone 13 仍然使用 60Hz 屏幕，只有 iPhone 13 Pro 及 Pro Max 採用的 ProMotion 屏幕可達到120Hz更新率。

然而值得一提的是，Samsung S22 系列的屏幕可以調整更新率至最低的 1Hz，大幅減少功耗，而 iPhone 13 Pro、Pro Max 方面最低只能做到 10Hz。

S22 系列中的 S22+ 及 S22 Ultra 的屏幕都擁有 1750nits 的最高亮度，而 iPhone 13 方面就只得 1200 nits（蔡浩騰 攝）

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處理器－iPhone 13 系列勝



Samsung Galaxy S22 系列作為 2022 年 Android 旗艦，當然就搭載了 Android 陣營最強的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen1，除了運算能力夠強之外，又繼續為 S22 系列帶來 8K 影片的攝錄、更強的人工智能人像拍攝等等。

只不過 S8 Gen1 再強，在處理能力方面iPhone13 系列的 A15 處理器仍然佔優，而且其功耗以及熱量散發的情況都要比 8 Gen1 為佳，暫時仍然難見到 Android 方面可用的處理器有哪一款可以超越到它。

暫時仍然難見到 Android 方面有那款處理器能挑戰Apple A15。

攝影－Galaxy S22 系列勝



攝影方面 Galaxy S22 系列可謂壓倒性勝利，首先 S22 三機的鏡頭硬件擁有絕對的像素優勢，每部機的主鏡頭都最少有 5000 萬像素、S22 Ultra 更配備 1.08 億像素主鏡，反觀 iPhone 13 方面即使是最強的 iPhone 13 Pro Max 都只有 1200 萬像素。

另外，S22 系列每部機都至少有三支鏡頭，而 S22 Ultra 更有四支，當中包括有 1.08 億像素主鏡及 1000 萬像素的 10 倍光學變焦鏡頭；在 iPhone 13 方面，還未計 iPhone 13 沒有配備遠攝鏡，即使是iPhone 13 Pro、Pro Max 兩機最多亦只有 3 倍變焦鏡。

S22 系列今代主打 Nightography 夜攝功能，究竟與 iPhone 13 的夜拍模式誰者更強？就有待出機時再作比較（圖 Samsung）

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電池表現－打和？



眾所周知，iPhone 系列的電池容量一直較 Android 機為少，但憑藉 iOS 的軟件優化、A 系列處理器的功耗調度，iPhone 13 系列的續航力在 2021 年機種當中可謂傲視同群。

Samsung Galaxy S22 系列發布前已經先行流出的快充火牛，功率為 S22 系列支援的 45W

而在 Samsung 方面，為了彌補硬件功耗上的差距，就為 Galaxy S22 系列加入相對更大的電池，以及讓手機可以更快充滿的高輸入快速充電；如此一來，兩者在日常使用中，續航力表現大概難分軒輊。

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