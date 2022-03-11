平價 Wi-Fi 6 Router 推介｜疫情期間，留在家的時間大增，部分人可能這才發現，家中的 Router 原來不能長期支撐這麼多裝置同時使用。Wi-Fi 的款式和規格眾多，想便宜升級玩 Wi-Fi 6 也有很多選擇，今次將介紹 3 款 $700 內的 Wi-Fi 6 Router，以及整合消委會的 Router 測試，等大家入手前可以參考一下。



澳門消委會評測 10 款 Wi-Fi Router

澳門消委會曾測試市面上 10 款 Router，包括內地品牌﹑ASUS﹑TP-LINK 等，以吞吐量﹑無線信號覆蓋範圍﹑無線網絡穩定度作測試，其中一款更獲得 5 星綜合評分。

👉iPhone SE3 (2022) 支援5G、繼續有TouchID 一文睇5大升級位

👇👇澳門消委會 10 款 Router 評比 ASUS／TP-LINK／小米邊款更好？👇👇

+ 7

澳門消委會測試的款式中，只有少部分是 Wi-Fi 6 Router，想升級使用雙頻道﹑更快﹑更穩定的 Wi-Fi 6 Router，就要選擇 AX 制式。新的 AX 制式 Router，由幾百元，至 5~6000 元都有，想便宜玩 Wi-Fi 6 的話，以下 3 款也是 CP 值之選。

三大＄700 以下抵玩 Wi-Fi 6 Router 推介

NETGEAR Nighthawk RAX20

Wi-Fi 6 AX 制式，AX1800 支援雙頻 5GHz 和 2.4GHz 頻道，搭配 4-Stream 及 OFDMA 傳輸技術，增進多裝置的傳輸效率，同時具備Beamforming+ 智能信號增強技術，可提升 WiFi 連接速度、可靠性及範圍。

👉M1 iPad Air 5登場｜平玩iPad Pro功能、5色新機規格售價及推出日

ASUS RT-AX53U wireless AX1800

OFDMA 和 MU-MIMO 技巧組合，可在流量密集的環境中，提出高達4倍的網絡容量和效率。同時，ASUS AiProtection 可以有效保護裝置，達到防毒的基本功能。

TP-Link Archer AX55

OFDMA 技術增加 4 倍容量，同時降低高達 75% 延遲。4 外接天線和波束成型技術，有效擴展 Wi-Fi 的幅蓋範圍。$700 不用的價錢，達到 AX3000 的雙頻速度，CP 值不錯的選擇。

👇👇三款平價WiFi 6 Router推介👇👇

+ 2

香港消委會也曾與德國消費者組織合作，為4款三件裝的Mesh Wi-Fi路由器。是次使用的樣本購自歐洲，但皆於香港有售。同時，消委會提醒 Mesh Wi-Fi Router未必人人適合，傳統路由器有很多專業功能及相關細微設定，是 Mesh Wi-Fi Router 不能提供的，因此購買Router時，應考慮自己的需要。

👇👇香港消委會Mesh Wi-Fi Router 4款評測結果！點圖放大即睇數據傳送、安裝方便度及保安等評分細項！👇👇

+ 7

👇👇Wi-Fi Router選購6大必考慮因素👇👇

+ 16

資料來源：澳門消委會﹑消委會

同場加映：iPhone SE3、iPad Air換芯登場！Apple發布會懶人包7大新品一文睇



在經歷一連串的流出以及官方預告之後，Apple 在香港時間 3 月 9 日凌晨舉行了《Peek Performance》發布會。包括新版本 iPhone SE 以及 iPad Air，另外 Apple Silicon 處理器又有新成員登場，連同才剛曝光不久的 Mac Studio 驚喜現身！

想知Apple發布會的內容？即睇：iPhone SE3、iPad Air換芯登場！Apple發布會懶人包7大新品一文睇