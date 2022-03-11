繼旗艦級手機後　傳Samsung計劃Galaxy A 及 M 系列都不送充電器

日前有外媒報導，SAMSUNG 計劃在旗下的Galaxy A系列、Galaxy M 系列上取消附贈充電器的措施，如果屬實將會是繼旗艦機手機後，再有系列採取這項措施!
近日據外媒 SamMobile 的報導，Samsung 計劃於旗下的Galaxy A系列及 Galaxy M 系列新機採取取消附贈充電器措施。雖然 Samsung 官方還未證這個消息，不過歐洲部份手機零售商表示，新推出的入門級 Samsung 手機的包裝盒內中再不附送充電器，並會包括 Galaxy A13 及 Galaxy A23，而即將推出的 Galaxy M23 及 Galaxy M33 可能都受到影響。
新機不附送充電器的措施，其實是Apple推出iPhone 12系列率先採用，據 Apple 表示這個措施是為了響應環保，其後 SAMSUNG 及小米都有仿效。不過實施這個措施最大的原因是為節省成本，由於包裝盒內中再不附送充電器，令包裝盒的體積變得更細少，從而降低了運輸成本。
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