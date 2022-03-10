ANC主動式降噪藍牙耳機，定價又創新低。美國品牌新作1MORE ComfoBuds Mini ，以780蚊超抵價集齊AirPods Pro、Sony XM$都用的ANC降噪功能，另有美國開發，嵌入全球超過 70,000 個錄音室採用的專業調音技術 SoundID 智慧演算法。用家首次戴機後做一次測試，A.I.就會定出最適合你聽感的音質設定，非常神奇。



體積與音質．兩者替得？

玩在藍牙耳機功能多多，甚至開始有追求音色而加設多單元的機款，但往往就令到耳機又大隻又重，而1MORE ComfoBuds 則希望做到輕巧舒適的佩戴感，同時亦提供到比你想像中更出色的ANC降噪以及音質。

1MORE ComfoBuds 做到輕巧舒適佩戴感及出色的ANC降噪、音質。（鍾世傑 攝）

ComfoBuds Mini 每邊耳機只重 3.7g ，細細粒已經包含了5.2藍牙晶片、ANC 降噪、 DNN 通話降噪、 7mm 石墨烯單元、長達 24 小時電量（連充電盒計），由起身返工到上床睡覺都可以用。

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1MORE ComfoBuds Mini 真無線藍牙耳機 5個實用功能

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1MORE ComfoBuds Mini 的ANC降噪，比同期推出的1MORE Piston Buds Pro更高階，除了同樣使用 QuietMax 雙饋主動降噪技術，使用4支收音咪實時接收環境噪音，放出聲波中和噪音，亦以A.I.進行二重降噪。另外又可在1MORE Muic app內選擇三階段降噪（深度／舒適／抗風噪）、通透模式等選項。

通話非常出色．降噪還算可以

QuietMax 雙饋主動降噪技術水準如何？記者試玩了一次，我要求通話的另一邊使用1MORE ComfoBuds Mini ，並開動了ANC跟我通電話，對方無論在水龍頭邊、又嘈吵的空氣清新機邊，甚至在旁邊播歌，記者都只聽到他的人聲，相當出色。至於在街外試玩，發現只要選對耳膠的大細，開動「深度降噪」的話，效果跟AirPods Pro相約，有XM4的7成水準，以780蚊機價計，CP值算很高了。

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音色清晰．音量略嫌不足

聽歌方法，記者覺得1MORE ComfoBuds Mini 交足了780蚊機價的功課，低音合理、人聲清晰，不會混在一起。可能因為記者聽慣大聲（對耳仔不好，別學），整體音量要推到90%左右才「夠喉」。

1MORE ComfoBuds Mini SPEC

平價版ComfoBuds Mini 定價480已經玩到ANC，想睇介紹請點擊以下連結：

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1MORE Piston Buds Pro藍牙耳機4百玩降噪（鍾世傑 攝）

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其他3款推介真無線藍牙耳機

以下三款TWS藍牙耳機（其中一款外國已開售、香港1月尾賣），雖然已推出了一段時間，但各自都有自己特色及獨家功能，而且真的好靚聲。



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