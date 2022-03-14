全新iPhone SE 2 $2890 清貨｜新iPhone SE（iPhone SE 3）發布後，Apple 和各大電器﹑手機商店都已經接受預訂，而這個時候可能是入手上一代 iPhone SE 2 的最好時機。為了盡快清貨，部分商店都以清貨極吸引的價錢出售 iPhone SE 2，最平只要 $2,890 就買到。



豐澤清貨價

iPhone SE 2 已經從 Apple 官網下架，64GB 原價 $3,399／128GB 原價 $3,899，本來已經是 CP 值非常高的 Apple 手機，而豐澤現推出清貨價 64GB $2,890／128GB $3,315，更是適合對硬件要求不高的用家入手。

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iPhone SE 2 清貨價目前已不能透過豐澤網店購買，有興趣的話就要在其官網，按「查看有貨分店」，找出想要的容量和顏色的 iPhone SE 2 在哪一間分店有售。

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iPhone 13 折扣

隨 iPhone 13 推出松嶺綠色後，友和與張毛記兩間電器商的網店都有 iPhone 13 優惠，而 iPhone 13 Mini 512GB 更減 $1,200（原價：$8,499／優惠價：$7,299），不過有興趣的用家入手時要留意，這優惠是必須激活手機。

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