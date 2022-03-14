快速檢測包搜尋器、港人製作及消委會網頁（附19款快速測試包評分）｜目前香港市面上出售的新冠快速抗原測試（RAT、又稱「快速測試」）種類繁多，最重要當然是安全、可靠，最好有齊各國衛生機構認證、以及檢測靈敏度要夠高，但要如何快速搜尋到以上資料？香港人在疫下又有「新作」推出，幫助各位抗疫時可以方便地找到各款快速測試之重要資料。



又一港人自製快速測試搜尋網頁

繼消委會與香港IT人黃浩華編寫的快速測試搜尋網頁之後，日前另一個以「全港最大規模的新冠快速測試資料庫」 covidrat.info 於互聯網上線。

其介面比起之前出現的兩個搜尋器都更為簡潔精美，最重要是將香港人關心的資料都扼要整理，而且支援Barcode 掃描功能，甚至要比早前消委會推出的版本更為好用👇👇👇

新上線的 covidrat.info 製作人明顯有一定的網頁設計經驗，在配色以及使用者介面上都較早前的兩個講究得多（圖 covidrat.info）

根據covidrat.info 網頁提供的資料指，目前在其資料庫中顯示的快速測試為全人手輸入，資料來源為本港 15 家網上商店和 205 家實體商店，故資料庫的項目會對比其他綜合全球認證資料的搜尋器為少，截稿之時暫時只有 133 款；但從另一角度看，此資料庫暫時集合的就是目前香港市場最為常見的快速測試，依然有相當高的參考價值。

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港人抗疫必知快速測試資料網站

除了有港人自發編寫的網頁，消委會亦有推出同類工具

除了以上的 covidrat.info 之外，目前在網上至少還有 3 個有關新冠快速測試的資料網頁，包括兩個搜尋器以及一個敏感度評分網站，各平台的強項不一，各位在入快速測試前可以用來參考👇👇👇

快速抗原測試搜尋器（按此進入）

新冠肺炎 382 款快速測試包靈敏度評分（按此進入）

消委會快速抗原測試(RAT)包 認可名單搜尋器（按此進入）

19 款快速測試包 靈敏度最高分款式

當然，未有認證資料未必代表無效，不過各位購買前亦可以將資料當成參考，評分網站早前就列出至少 19 款快速測試有 6 分的高靈敏度水平，即在病毒水平較少、CT 值高於 30 都能驗到，資料同樣可以在購買時作為參考之用👇👇👇

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因為 Omicron 變種而席捲全港的新冠肺炎疫情至今未有減弱跡象，香港每日都有過數萬宗新確診個案，市民若然透過新冠病毒核酸測試／自購之快速抗原測試得知自己身染疫症，需要隔離或診症等醫療服務，下一步要如何做？👉👉👉除了撥打基本上難以打通的醫院／診所電話，亦可以嘗試以網上填表方式進行申報。