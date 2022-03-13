2022 年 3 款電競級Router推介｜現在大部分的裝置都非常依賴 Wi-Fi，不只電腦﹑手提電話﹑PS5，就連雪櫃和咖啡機這樣家電都能無線上網。想用一個高階的 Router 輕鬆提供高速 Wi-Fi 給所有裝置，以及有足夠的穩定性，那你可能需要一隻電競級別的 Rourter。以下將分享 3 隻高階 Router，以及外媒評測9款最佳Wi-Fi Router，讓打算升級的你參考。



3 款電競級 Wi-Fi Router 推薦

Asus RT-AX89X

Wi-Fi 6 雙頻 AX6000 的疾速 Router，雙 10G 網口提供 10 倍快的數據傳輸速度，5GHz 最快速度達 4804 Mbps。市場鮮見的 8 Lan 位設計，就算有多部 PC 或家用主機，都能確保使用最高速的有線傳輸，適合需要同時使用多部裝置的電競玩家。

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Asus RT-AX89X （ASUS 圖片）

Linksys MX5300

結合 Velop Intelligent Mesh 技術和 WiFi 6，就算使用範圍較大，也能透過 Ｍesh 覆蓋到所有角落。速度高達 5300 Mbps 的 三頻 Mesh Router，分別拿來1147+2402+1733 Mbps 頻道，為高達 50 個裝置提供足夠的頻寬，適合家居比較大或多層的用家使用。

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Linksys MX5300（Linksys 圖片）

Netgear RAX120

Netgear 旗艦級的雙頻 Wi-Fi 6 Router，支援 2500M 光纖寬頻網絡，5GHz 最高達 4800Mbps 速度，搭配 12-Stream 傳輸技術，多達 8 裝置同時傳輸也能保持高速度。重點是，RAX 120 的外型並非成見的多天線「蜘蛛」設計，適合強調家電外型美觀的用家。

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