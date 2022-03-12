iOS 15.4 口罩FaceID解鎖、Live Text超實用，實測正式版4大功能｜不少果迷期待的iOS 15.4預計將下星期尾正式推出，單單新加的「口罩FaceID解鎖」功能就已經非升不可。而記者早前收到iPhone 13／13 Pro Max松嶺綠色時，發現手機早已預載了正式版iOS 15.4，當然立刻為大家實測新系統4大新功能！



近年因為長期需要戴口罩的關係，令iPhone的FaceID「廢了一半武功」，雖然後來加入Apple Watch解鎖功能，但始終沒能利用FaceID為手機解鎖、Apple Pay付款等，相當不便，令不少果迷希望TouchID回歸解決問題。可是Apple最近沒有意思還TouchID回歸旗艦iPhone之上，反而加強FaceID的應用。終於在iOS 15.4加入口罩解鎖功能，令用家就算實著口罩都可以為手機解鎖，甚至使用Apple Pay付款或login不同戶口等。記者手上收到的iPhone 13／13 Pro Max都已經預載iOS 15.4，立刻實測4大新功能。

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iPhone 13 Pro Max已預載iOS15.4正式版（歐嘉樂 攝）

實測iOS 15.4 四大新功能👇👇

+ 4

1. 口罩FaceID（Mask FaceID）解鎖

今次iOS 15.4更新的key feature，對於現時需要長時間戴口罩的用家，無異是福音。手機利用FaceID鏡頭來集中偵測掃描眼睛附近的細節，從而代替辨識整張臉。用家只需要經過簡單的設定，就可以將手機加入口罩FaceID（Mask FaceID）解鎖。記者實測過後，比之前beta版反應更快，而且可偵測角度及範圍稍為加大，就算手機放在桌上，眼睛只需要注視手機，便可以快速為手解鎖、Apple Pay付款或登入不同的apps。

口罩解鎖功能終於實裝（歐嘉樂 攝）

2. Live Text

就在iOS 15推出時，就已經加入了超強大的文字辨識功能，可以將任何文章拍下相片，然後自動化作文字，非常方便。而今次iOS 15.4更加實用，皆因可直接在備忘錄中開啟Live Text功能，打開手機鏡頭後便可即時將範圍內的文字即時化作文字paste在備忘錄內。

3. 反AirTag追蹤

就在年初Apple宣布了「反AirTag追蹤」計畫，當用家在設定AirTag時就會警告用家，如果用作追蹤他人屬犯法的行為，而且執法部門可以要求識別擁有者的資料，切勿以身試法。

4. Safari即時翻譯

iOS 15.4的Safari加入了即時翻譯頁面的功能，可以由英文、日文等不同語言，直接一點按左下方的A/文 icon後，便可以選擇即時將整個頁面翻譯為繁體中文，又快又方便。

（歐嘉樂 攝）

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