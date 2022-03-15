智能手錶過熱致網民被燙傷？專家提醒：小心一情況有機會造成短路

智能手錶過熱 兩大使用陷阱位｜智能手錶近年越來越多人推崇，不只可以簡易使用手機部分功能，更多人是被它的健康追蹤功能吸引。不過，近日就有網民開 post 指，自己戴智能手錶幾天後，手腕被燙傷。結果發現，原來戴智能手錶有兩個陷阱位，用戶很容易不小心就中伏。



智能手錶配戴短時間後現低溫燙傷

網民聲稱剛入手一隻智能手錶（沒交代品牌），戴了幾天後發現被燙傷，手腕位置出現明顯的紅腫情況。事後上網一查，發現原來有不少用家也有相同情況，甚至只戴了數小時，手錶就好像暖蛋般發熱。

該網民發現這是低溫燙傷的問題，由於手錶的溫度高於體溫，而且有較長時間的接觸，就有機會出現燙傷，如用家對痛覺反應比較遲鈍，可能於情況更嚴重時才發現燙傷問題。

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科技玩物就智能手錶過熱情況向香港資訊科技商會榮譽會長方保僑先生查詢，他認為一般智能手錶具有溫度感測功能，正常使用下智能手錶應不太容易出現過熱情況。除非該智能手錶的品質不佳，硬件設計存在問題才會導致短路。同時，方保僑亦提醒讀者，如手錶外殼被撞凹或變型，智能手錶內的鋰電池也有機會短路，導致過熱問題出現。

很多人會在運動和睡覺時都戴上智能手錶，但用家應注意手錶和皮膚的清潔（Google 圖片）

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長戴智能手錶會導致細菌感染？

由於智能手錶可以測睡眠質素，同時也有不少追蹤運動表現的功能，因為很多用家都會有睡覺和運動時持續配戴。英國《星期日電訊報》就曾做測試，一天戴智能手錶而已不進行清潔，發現皮膚表面的細菌數是正常不配戴時的 300 倍。如果錶帶太緊，與皮膚長期磨擦或手腕有傷口，就有機會引起紅腫﹑紅疹的問題。

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因此建議用家如要長時間戴智能手錶，不應把錶帶校太貼緊皮膚，同時也要注意手錶和皮膚的清潔，特別是戴著做完運動後。

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資料來源：中關村在線

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