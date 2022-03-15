小米手錶｜小米剛剛又舉行了一場線上新品發布會，今次帶來的新品絕大部份都是早前已經在內地發表機種的國際版本，而主角就是即將在香港上市的小米手機旗艦 Xiaomi 12 系列，而相比之下，在會上發布的周邊產品（亦即是小米稱為「生態鏈」產品）就更為精彩，其中就包括有小米手錶的新作 Xiaomi Watch S1 以及 Watch S1 Active。



Xiaomi Watch S1 系列 8 大主要功能、規格特點

Xiaomi Watch S1 與 Xiaomi Watch S1 Active 在絕大部份規格上都一樣，不同之處在於 Xiaomi Watch S1 的用料較為講究、同時擁有更強的 GPS 定位性能，至於 S1 Active 則可以被視為較平價的「運動版」，以更輕量的外觀示人，但重點功能方面兩者都有大量相同之處，以下就為大家先歸納出 8 點👇👇👇

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Xiaomi Watch S1

回頭講講外觀，Xiaomi Watch S1 與內地版本一樣以高階、商務用戶作為目標客群，最大賣點是屏幕面材採用了比強化玻璃更堅硬耐用的藍寶石玻璃，手錶框體亦是傳統鐘錶會用到的 316L 不銹鋼物料、由資深的腕錶打磨師作手工打磨。

Xiaomi Watch S1 的錶帶為頭層小牛皮、保留真皮的天然紋理，看上去的確很有名牌手錶的感覺（圖 小米）

Xiaomi Watch S1 Active

至於 Xiaomi Watch S1 Active，則為內地 Xiaomi Watch Color 2 的國際版本，錶框方面沒有採用鋼材，令錶身更為輕量化，僅 36.3g，如果更偏向運動需求的用戶建議可以優先考慮。

Xiaomi Watch S1 Active 的錶帶可以更換，小米自己亦有多個顏色供用戶選擇（圖 小米）

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Xiaomi Watch S1 系列售價及香港上市詳情

Xiaomi Watch S1 以及 Xiaomi Watch S1 Active 的國外售價分別為＄269 美元以及＄199 美元，換算為港幣即約＄2100 以及＄1500，對比小米之前推出的智能手錶貴一點，然而以其規格而言，仍能比市場上同規格的智能手錶平價＄1000～2000，性價比依然超群。

而根據目前所得的資料，小米亦將在香港推出此兩款智能手錶，但具體的價錢及上市日期就有待進一步確認，然而隨著 Xiaomi 12 系列手機在香港上市，相信我們很快就可以得到更多消息。

消委會評測35款智能手錶／手環、小米性價比高

小米出品的智能手錶一向性價比十分高，就以上年度在香港發售的小米手錶 Mi Watch 為例，在早前消委會的綜合手錶／手環評測報告當中，售價不僅＄899 的小米Mi Watch 運動版，平均性能可與 Garmin、Apple Watch 等售價數千的款式睇齊，而Apple Watch SE／Series 6 當中一項表現更不如小米。👇👇👇

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雖然近日的確診數字稍有回落，但新冠肺炎疫情第 5 波仍然未見盡頭，除了藥物，不少市民仍然在繼續張羅新冠病毒快速抗原測試（又稱「快速測試」／RAT）以備不時之需。

而隨著需求急升，香港不少商戶都有採購快速測試以轉售圖利，目前市面上基本上貨量非常多，可能亦因如此，有超平價款式在市面上出現👉👉👉《香港01》科技玩物記者較早前就發現快速抗原測試的價錢竟然可以低至＄6 一盒。