Netflix 5月下架作品｜2022年5月Netflix 下架《叛諜追擊》全系列、李安版《變形俠醫》、《帝國驕雄》，日本動畫《聖鬥士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話》等！32部大作最後召集，有得睇好快啲睇！



2022年5月32部大作下架｜5部不睇可惜 作品

1.《聖鬥士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話》（5月14日下架）



手代木詩織版《星矢》前傳，十二位上代黃金聖鬥士人氣不比原版差，當年相當受歡迎，聖鬥士迷值得一看。

《聖鬥士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話》（5月14日下架）

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2.《叛諜追擊》1／3／5集（5月15日下架）



麥迪文扮演一位失去記憶的超級間諜，一邊逃命一邊尋根，歐洲外景極美，加上由「鷹眼」拍的第4集外傳，Netflix只餘下第2集，實在要盡快睇。

3.《帝國驕雄》（5月15日下架）



奧斯卡最佳影片！影帝「豬肉佬」羅素高爾一位被出賣、家人遇害的羅馬帝國將軍，淪為奴隸以角鬥士身份回來報仇，場面+打鬥極壯觀！

4.《超低能王》（5月15日下架）



占基利、謝夫丹尼爾扮演一對愚笨但心地善良的傻瓜蛋，橡皮臉占基利勁多低能笑話gag，不需用腦、睇場戲笑一笑。

5.《死神來了》（5月14日下架）



主角的預視能力幫自己跟一班朋友逃過空難一劫，死神開始以層出不窮的手法回收他們的性命，創作力量同幻想，會嚇你一跳。

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2022年4月｜10部大作下架



4月下架作品不多，但每套都相當出名，比如里安納度迪卡比奧的《華爾街人狼》（有小丑女Margot Robbie 全裸演出😍），另外還有《迷你兵團》系列3部電影！



《超級8》（Super 8）4月15日下架



J·J·亞柏拉罕執導、史匹堡監製，講一班熱愛電影的學生，以超8米厘菲林拍獨立電影時，意外目睹一場火車撞車意外，從此被捲入一場不尋常的恐怖事件中，意想不到的陰謀、超自然事件、死亡接踵而來。

《超級8》（Super 8）4月15日下架

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《唐頓莊園》電影版（Downton Abbey）4月15日下架



知名英國劇集《唐頓莊園》的電影版，故事描述英王喬治五世和瑪麗王后，御駕前去格蘭特罕伯爵一家位於約克郡的唐頓莊園進行訪問，期間竟有刺客前去打算刺殺國王，似乎與爭奪王位繼承權有關!

《唐頓莊園》電影版（Downton Abbey）

2022年4月全10部下架作品一覽

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2022年3月｜全數30多部荷里活作品下架

3月尾有詳50多部荷里活片下架，本文只揀選比較出名的A級大製作，都足足有30部！另外，一系列夢工場Dream Works製作的動畫亦會有3月尾下架，喜歡《荒失失奇兵》、《史力加》、《功夫熊貓》你的，好趁3月完結先再重溫一次了。

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