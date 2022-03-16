IKEA STARKVIND 空氣清新機｜近年隨來隨多人重視衛生，能令生活環境更健康的，可行的話都想全放在家中。不過，香港的房屋空間不足，又要放抽濕機，又有空氣清新機哪有這麼多地方。IKEA 近日推出 STARKVIND 空氣清新機，把家電和茶几二合為一，就像是為香港細小的家居空間而設。



IKEA 二合一空氣清新機四大賣點

【1】融入家居

IKEA STARKVIND 空氣清新機系列，最大的特色，就是茶几連空氣清新機二合一設計、專為室內使用而設，令空氣清新機融入家居。始終一般的空清機設計比較呆板，放在家中或影響美觀，現在購置 STARKVIND 後不只可以減少一樣傢俱，更能令家居擺設較簡潔。

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IKEA 茶几連空氣清新機（IKEA 圖片）

【2】自動風速

STARKVIND 茶几連空氣清新機的空氣過濾覆蓋範圍最高可達 20 平方米，基本上可覆蓋大多香港家庭的客廳空間。支援手動調節 5 種風速，更設有自動模式，會因應偵測到的空氣中 PM2.5 粒子量自動調校風速。

【3】過濾功能

入手空清機就是想家居的空氣質素提升，STARKVIND 內置 3 層濾網，可過濾頭髮﹑灰塵﹑小於 2.5 微米的塵埃，以及花粉。運作過程中，更可以同時吸收甲醛和臭味。

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【4】全晚寜靜運作

空清機一舨都會長時間運作，以保持家居的空氣質素。如夜間想繼續開住但又怕運作時的聲音會影響睡眠，即可以使用弱風模式，降低噪音又同時能淨化空氣。

網民爆笑幫手改名：空氣清新几

有留意 IKEA 香港 FB 的話，應該也經常被他們的抽水 post 引得會心微笑，不過今次 IKEA 就沒有抽水介紹 STARKVIND，反而是有一個網民的回覆非常有創意：「點解唔叫空氣清新几」。而 IKEA 隨即回覆：「因為產品命名部，缺乏你呢個天才！」，再次成功吸引到過千個 like。

（Facebook @IKEA 宜家家居 截圖）

如果想找傳統的空氣清新機，My-Best 網站就曾測試多款型號在香港也有出售空清機，如 Dyson HP04﹑無印良品的 MJ-AP1﹑Airdog x5s 等，透過對集塵力、脫臭效果﹑寵物脫臭效果、清潔方便程度 4 方便評分。

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