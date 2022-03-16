Galaxy A53 5G、A33 5G首配Exynos 1280晶片　將成中價位新標準？

發佈會前夕已先後流出渲染圖、機身規格甚至已搶先開賣的三星中價手機 Galaxy A53 5G 跟 A33 5G，均採用了現時尚未發表的自家晶片組 Exynos 1280。不負眾望地這組 5nm 製程新品，其相關資訊配置亦在較早前於網絡曝光。



據報導這組代號為 S5E8825 的三星未發佈晶片組 Exynos 1280，應採用自家 5nm 工藝生產，採用了 2+6 架構八核處理器，由 2.4GHz 時脈 Cortex-A78 雙核、跟 2.0GHz 時脈 Cortex-A55 六核組成，圖像方面則採用了 1,000MHz 時脈的 ARM Mali-G68 晶片，並支援藍牙 5.2、Wi-Fi 6 跟 GPS 等功能。

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從 Exynos 1280 的硬件配置可以推斷，這款晶片組定位跟 MediaTek 中階產品天璣 900、跟高通 Snapdragon 778G 頗為接近，且因 Exynos 1280 的圖像晶片，擁有跟同樣採用 Mali-G68 的天璣 900 有較高運作時脈，故其實際效能亦備受前待。現時採用 Exynos 1280 的裝置有 Galaxy A53 5G 跟 A33 5G，估計在未來一段時間會成為中價位裝置常見配置。

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