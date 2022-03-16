Apple Watch警告：身處嬰兒哭聲環境將導致短暫失聰？ 爸幽默回應

孩子的出生一直是全家最高興的時刻，不過近日有國外網友曬出了一張讓人哭笑不得的照片：Apple Watch在嬰兒附近顯示出了噪音警告，並提醒用長時間收聽此聲音將導致暫時性聽力損失。



Apple Watch具有多樣的健康功能，上面提到的「環境噪音檢測」也是其一。用設置完成之後，Apple Watch會隨時監測周圍環境的噪音，並警告用是否有安全風險。這塊手錶將嬰兒的哭聲與「摩托車行駛」作了類比，建議用收聽此聲音每周不超4小時。

點擊圖片看清楚Apple Watch發出了什麼警告，以及爸爸如何幽默回應。

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蘋果曾表示，根據Apple Watch收集的訊息，目前世界上超過25%的用都處在平均分貝大於世衛組織推薦值的環境之中。

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