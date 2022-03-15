消委會踢爆疫下3大網購騙局｜貨到付款、直播帶貨皆可是騙財陷阱

消委會網購陷阱｜新冠肺炎疫情已持續超過2年時間，這段期間全世界形成的「新常態」，減少了人們出外購物的機會與時間，令以手機／電腦進行網購比從前更為平常。不過在不能實際接觸到貨品的前提下進行購物，可以衍生的問題都相當多，包括各式各樣的騙財陷阱。

香港消委會近日在新一期的《選擇》月刊公開了幾個網購陷阱的個案，供各位消費者參考警剔。



消委會踢爆網購陷阱：貨到付款都可能「有伏」？

今次消委會公開的三個網購陷阱，其實都是近年常常會聽到的個案，當中較為新興的有「直播帶貨」，另外還有主要經社交媒體如 Facebook 等傳播的「貨到付款」以及「假Facebook 專頁」作案手法，更是近年屢見不鮮，我們亦曾經為這些個案作針對報導，但依然每日都有人「中伏」。

而今次消委會提供的個案皆為真實的香港市民投訴個案，各位可以引以為鑒👇👇👇

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消委會 3 大網購防騙貼士

網購騙局在可預見的將來相信禁之不絕，作為消費者不想要花冤枉錢買假貨、甚至乎「倒錢落海」，就要認清這些騙局的特徵以及應對方法，消委會亦提供了幾個防騙貼士，供讀者更快地辨清商家可靠與否，同時亦提供了消委會投訴以外的求助途徑。👇👇👇

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網購詐騙6大危險特徵、交易忌心急／貪便宜

網購詐騙，其實最終也離不開「銀行匯款後失蹤」的套路，只不過隨著時代推移，為了引受害人上釣，騙徒的作案手法也更多元化，中間更會用上很多新科技手段，利用受害者貪方便、貪小便宜的心態進行詐騙。

以下就為大家歸納出幾個 Facebook、Instagram 等平台常見的騙徒特徵，特徵越吻合，其為騙徒的機會就越大👇👇👇

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同場加映：新冠快速測試｜深水埗驚現＄6超平價貨、即睇2大網站查認證資料



雖然近日的確診數字稍有回落，但新冠肺炎疫情第 5 波仍然未見盡頭，除了藥物，不少市民仍然在繼續張羅新冠病毒快速抗原測試（又稱「快速測試」／RAT）以備不時之需。

而隨著需求急升，香港不少商戶都有採購快速測試以轉售圖利，目前市面上基本上貨量非常多，可能亦因如此，有超平價款式在市面上出現👉👉👉《香港01》科技玩物記者較早前就發現快速抗原測試的價錢竟然可以低至＄6 一盒。