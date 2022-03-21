釣魚網站騙局 做少一步、1秒盜取你的Facebook／Google帳號！｜網絡世界雖然方便，但卻是眾所周知的危機四伏，除了不時爆發的木馬程式、電腦病毒，還有一類陷阱會以偽裝登入頁面，利誘用戶自行輸入敏感資料如不同網頁的登入資訊等等，亦即是所謂的「釣魚（Phishing）」，而這種詐騙手法近年有進化的趨勢。



釣魚網站進化、舊式辨別招數不管用？

釣魚網站多年來不斷進化，最初它們只是外表上做得像原版網站，然而其網站必然需要找到正牌網站以外的伺服器作儲存，故各類保安專家都建議網民在登入前可以先核實網址資料。

年前香港突然爆出的郵政局釣魚陷阱，就是典型的舊式釣魚網站，而其網址開首則是不明所以的「1612398.atohost.com」（資料圖片）

然而近年黑客就利用不少網站會用到 Google／Facebook 等帳號作快速登入的特性，建立出「頁中頁」的陷阱設計（Browser in the Browser，簡稱「BitB」），由於這些「頁中頁」並不需要連上真正的網站，故其網址列亦可以一併偽造，使之驟眼望去根本難以分辨，令用戶的中招機率大增。

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為了讓大眾了解了這種陷阱的嚴重性、並強調舊式以網址分辨假網站的招數已失效，有名為 mr.dox 的網絡保安研究員就開發了一個簡易的「頁中頁」範本並放到 GitHub 上分享，並期望此工具可以供不同企業或一眾「白帽黑客」使用，以便測試不同網站的保安措施是否周全。

利用此範本製作的登入頁面幾可亂真，連網址都可以做到9成相似，網民就更容易上當（圖 mr.dox）

做好二步認證、可保帳戶周全

「頁中頁」形式的釣魚陷阱可謂防不勝防，用戶稍一不慎就會將自己的帳戶登入資料拱手相讓，然而這只限於單一帳戶、密碼的外洩，其實還是有招數可以防禦，而答案，則仍是老生常談的二步認證（2-step Authentication）。

目前絕大部份的網絡大企業如 Google、Facebook、Instagram 等都可以開啟二步認證，只要設定好後，即使帳戶名稱及密碼外洩，其在登入時仍然需要用戶以貼身的裝置（最常用的是手機）作出進一步的認證程序，例如輸入 SMS 碼等等，就可以有效地避免帳戶控制權被瞬間奪走，各位可不要為一時方便而放棄二步認證。

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