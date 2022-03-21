Uber 臨時燃料附加費｜近日燃料價格（油價）創歷史性新高，不只影響到駕車人仕，連沒有養車的人都受到影響。原因是，Uber 香港公布因應燃料價格提升，將會加收臨時燃料附加費，即使 Uber 每個行程的費用將會提高。



臨時燃料附加費

受疫情影響，不少人為了減少在公共交通工具上接觸大量人流，可能會選擇使用 Uber﹑的士等交通方法；或去一些特別地點，Uber﹑的士直達會比較方便，或多或少都會使用到 Uber 服務。

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今次 Uber 向乘客收取臨時燃料附加費的安排，將包括所有行程，即 Uber Taxi 及任何電動汽車行程都在範圍內。Uber 將會向乘客收取額外每公里 $0.38 的燃料附加費，而費用將全數歸司機夥伴，以減輕燃料價格的負擔。此安排會在 2022 年 3 月 23 日開始，為期 60 至 5 月 22 日。

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科技玩物記者在 Uber App 內點選了 3 個行程，計算臨時燃料附加費影響下，Uber 費用的加幅是多少。這 3 個行程中，包括 Uber 香港曾公布的熱門行山徑（渣甸山／大潭水塘），使用 Uber 時建議的「目的地」，Uber 用戶可以作為臨時燃料附加費加價的參考。

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👇👇Uber 臨時燃料附加費 3路線加價前後比較👇👇

資料來源：Uber

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病毒、惡意程式（Malware）在今時今日可謂無處不在，除了早前多次報道在 Google Play Store 處偽裝成不同的 Apps 引導 Android 用家下載再盜取個人資料的木馬病毒之外，現在連不少人日日在看的 YouTube 影片都有潛在危險，近日抗疫留家的時間增加，就連睇片都要小心提防。

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