2022 年危險密碼｜現代網絡保安的第一步，就是密碼，亦是網絡攻防戰中的最後底線，故多年來各方面的保安專家都教育大眾如何設定一個足夠安全的密碼，只不過來到 2022 年，黑客的手段繼續進化，以往大家覺得安全的密碼設定方式可能不合時宜？



2022 年弱密碼報告 揭 5 個危險密碼設定方式

為了宣傳密碼保安的重要性（以及旗下的保安服務），每年不同的保安研究機構都會進行一連串調查，並發表對於人們使用密碼的趨勢及分析。

而以密碼管理、身份認證為主業的網絡保安機構 Specops 在日前就發表了 2022 年的弱密碼報告（Weak Password Report），除了一如過往再強調密碼成份的重要性，今次更加入了科技層面的分析，指出黑客破解科技在近年不斷進步，對於傳統密碼保安做成威脅；當中更打破了不少固有的密碼設定概念、包括「8 字元密碼已經夠安全」的傳統思維。

Specops 2022 年 弱密碼報告（Weak Password Report）

Specops 的報告共長達 13 頁，《香港01》記者就嘗試從中抽取數據，歸納出 5 個人們經常使用、但在現在的網絡大環境下相對保安程度較低的密碼設定方針👇👇👇

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「123456」使用超過1億次 黑客不需1秒即可破解

除了 Specops 的報告以外，「NordVPN」旗下免費密碼管理工具NordPass早前亦公布2021年全球最常用密碼排行榜。

頭10幾位幾乎全部是順序連續數字，如頭三名分別為「123456」、「123456789」和「12345」，其中「123456」的使用次數更是超過1億次。這些排列簡單的密碼安全性差，黑客不足一秒即可破解。其餘上榜密碼包括「password」、「000000」，以及按鍵盤文字位置排列的「qwerty」等。

睇10大最常用密碼有無同自己撞：

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同場加映：消委會踢爆疫下3大網購騙局｜貨到付款、直播帶貨皆可是騙財陷阱



新冠肺炎疫情已持續超過2年時間，這段期間全世界形成的「新常態」，減少了人們出外購物的機會與時間，令以手機／電腦進行網購比從前更為平常。不過在不能實際接觸到貨品的前提下進行購物，可以衍生的問題都相當多，包括各式各樣的騙財陷阱。👉👉👉香港消委會近日在新一期的《選擇》月刊公開了幾個網購陷阱的個案，供各位消費者參考警剔。