廚房家電優惠｜疫情下，以前的「無飯家庭」很多都開始入廚房煮飯，甚至愛上研究新的調理方法。記者今次就找來 3 間網店、共20 件優惠價廚房家電：當中包括電飯煲﹑氣炸鍋﹑烤焗爐等廚房必備的電器。



友和﹑豐澤和 Elecboy 網店都推出廚房家電優惠，友和週年大減價，即日起一連 2 日限定閃購，包括山崎﹑Gemini﹑惠而浦﹑美的等多個熱門家電品牌。而豐澤更推出 Cuisinart 的品牌限定快閃優惠，最高低至 32 折。正扛算入手廚房家電的話，以下優惠可能正適合你。

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友和週年大減價中，除了廚房家電外，也有其他優惠吸引的產品出售，如 Apple iPad Air 4 減 $600﹑iPhone SE 2 減 $200﹑IRIS OHYAMA 吸塵機減 $700 等，亦有其他家電和電競產品折扣，想了解更多可以點擊下圖：

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iOS 達人測試｜日前一個香港地理測試紅遍香港網絡，數以萬計香港網民都有玩過、甚至在社交網絡分享自己的「成績表」。



既然受歡迎，自然就很快會出現跟風之作，在稍早前就有網民製作了一個以 Apple iOS 為主題的測驗，並放到連登討論區上與一眾網民分享，短短半日已經吸引近 5000 人試玩。

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