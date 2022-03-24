iPhone更新iOS 15.4後電量消耗劇增　Apple官方出來這樣回應

撰文：中關村在線
出版：更新：

如果你的iPhone還沒升iOS 15.4，那就先別升了！目前很多用戶表示在升級了iOS 15.4之後，iPhone的續航崩潰了。

iPhone 13系列即便是電池容量最大的iPhone 13 Pro Max再升級系統後也僅僅只有半天的續航。

Apple在Twitter上的回應。（@AppleSupport）

Apple也發現了此事，但接到電池增加消耗後，提出這是「正常現象」，大家再使用試試。

Apple官方稱並沒有承認監測到任何不尋常的電池消耗問題，並且建議用戶等待48個小時，看看問題是否會自行解決。

目前大批量用戶在升級iOS 15.4後翻車，Apple也並沒有在解決方案。

延伸閱讀：iOS 15.4 電池續航力災情｜9款iPhone升級前後測試　這款機跌最多▼▼▼

+5

延伸閱讀：歷代iPhone取消的5大功能及物件　果粉每年願望都想Touch ID回歸▼▼▼

+19
拆解iPhone SE 3 5G　用Snapdragon X57調制解調器　電池容量大增小米頂級旗艦12 Ultra攝影效能將再升級　傳或採用Sony傳感器iPad Air 5配Apple最新設計M1晶片　比上一代性能翻倍還支援5GApple Watch警告：身處嬰兒哭聲環境將導致短暫失聰？ 爸幽默回應iPad Air 5跑分曝光　M1晶片加持下　性能竟與iPad Pro基本相同近年Apple手機取消附贈充電器和耳機　環保舉動卻多掙500億元為了Apple高更新頻率ProMotion技術　多花近2000元買手機值得嗎？手機用久了變得越來越慢還很耗電　改變3個使用習慣　可再戰3年？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

iOS 15
iPhone
Apple產品
Apple
手機
智能手機
iOS
手機新聞
中關村在線