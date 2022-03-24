iPhone更新iOS 15.4後電量消耗劇增　Apple官方出來這樣回應

如果你的iPhone還沒升iOS 15.4，那就先別升了！目前很多用戶表示在升級了iOS 15.4之後，iPhone的續航崩潰了。
iPhone 13系列即便是電池容量最大的iPhone 13 Pro Max再升級系統後也僅僅只有半天的續航。
Apple也發現了此事，但接到電池增加消耗後，提出這是「正常現象」，大家再使用試試。
Apple官方稱並沒有承認監測到任何不尋常的電池消耗問題，並且建議用戶等待48個小時，看看問題是否會自行解決。
目前大批量用戶在升級iOS 15.4後翻車，Apple也並沒有在解決方案。
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