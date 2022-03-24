消費券2022、八達通／拍住賞預備｜香港政府早前宣布，繼去年派發＄5000 消費券之後，今年因應疫情，又再推出總金額加碼至＄10,000 的新一輪消費券，而根據消息指出，第一階段的＄5000 將最快於 4 月 7 日注入市民登記的戶口。



第一階段的消費券理論上毋須從新登記、並會在發放時自動輸入至市民於上年度登記的支付工具當中，如果你登記的收款平台是八達通或拍住賞，在消費券發放前可以預先做好幾方面的檢查／前置預備，等消費券發放時就可以即使用錢。

八達通：換卡／失卡最遲 3 月 25 日要登記

四個於 2021 年時侯已經用作派發消費券的支付工具（包括八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap and Go拍住賞）當中，八達通於收取消費券時就較多須注意的地方。

首先，八達通有著帳戶限額的先天性的限制，即使是第一期、總額＄5000 的消費券，依然需要分另外兩次進行支取，首次只能支取＄4,000，而餘下的＄1000 則要在＄4000 用完後於下一個月的 16 日支取，支取最後限期為 11 月 16 日（即＄4000 最遲須在 10 月 31日前用完方能取得餘下的＄1000）。

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另外，如果市民遺失八達通卡，或有「銀髮族」將舊有的八達通換成新的「樂悠卡」，此部份市民要接收 2022 年度新一輪的消費券，就需要進行另外的郵寄登記申請，而郵寄的最後限期為本周五、亦即 3 月 25 日，有需要的各位請把握時間、依照以下流程處理👇👇👇

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拍住賞：預早加卡至 Google Pay／Apple Pay 免「塞車」

而與上年度的消費券一樣，今次拍住賞 Tap & Go 一樣可以當成記賬卡（Debit Card）使用，然而 Tap & Go 的消費券會以另一張虛擬卡的模式存在於 App 內，變相無法以實體卡動用到消費券的金額。

如果要進行日常消費的話，最簡單的方法就是將 Tap&Go 的消費券虛擬卡加入至 iPhone 內的 Apple Pay 或 Android 手機的 Google Pay 當中，有需要時就可以手機作無接觸支付付款，而有關操作目前已經可以在 Tap&Go App 內進行、毋須等到新一輪消費券發放。

預早做好加卡操作，就可以避免像上年一樣多人塞爆 Tap&Go 伺服器、需要排隊進入的情況（資料圖片）

👇👇👇按圖放大看以 Tap & Go 提領消費券程序及注意事項👇👇👇

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