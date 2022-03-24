超平價 Mabook Pro 兩折入手｜近年 Apple Macbook 系列的筆記本在用家間越來越受歡迎，除了外型精美，所用的 MacOS 系統體驗亦為果粉所吹捧。

不過一部 Macbook 的價錢不菲，想體驗一下 MacOS 又預算有限，或者只能向二手機埋手，有網民近日流連國內的二手拍賣平台，居然發現有原價 2 折甚至更低價的 Macbook 出售，二千人民幣有交易，細看之下發現其「真身」竟然是所謂的「斷頭 Macbook」。



斷頭 Macbook、拆走屏幕後超平價出售

在中國內地，近年在淘寶旗下有個名為《閑魚》的二手交易平台，其介面操作與淘寶相似，但以售賣二手物品／用戶自己改裝的物件為主，故內容比起淘寶更加千奇百怪。

而近期其中一件怪誕的新品就是在其上被稱為「無頭 Mac」、「斷頭 Mac」甚至另類「Mac mini」的貨品，故名思義就是將 Macbook 的「頭」、亦即屏幕拆除後剩下的下半部 Macbook。

雖然沒有屏幕，然而其價格卻非常低廉，例如一部 15 年版本的 Macbook Pro，分分鐘只需要 ¥2000 人民幣，只是原價的 2 折左右。

👉 手機入水用風筒吹超錯 放米缸都不及呢招有效 專家5招增生還率

執平貨要先考慮 5 大伏位

綜觀在閑魚上的「斷頭 Mac」，有不少都是 2015 或 2017 版本的 Intel 處理器 Macbook Pro，在 Apple 全面轉用 Apple M1 處理器之後，這兩款舊 Macbook 亦全面停產，估計有人將本來需要銷毀的廢品／二手機／翻新機以不知名手段「拯救」回來，再以低價出售圖利。

必須要外接屏幕才能使用，是「斷頭 Mac」的最大痛點，不知又有多少用家不介意？（圖 閑魚）

但當然，既然原本是等同垃圾廢品的產品，低價入手後仍然有不少風險要兼顧，各位可以參考一下才真正考慮是否「趁低吸納」👇👇👇

+ 2

👉 iPhone 14｜7大傳聞：加大屏幕去瀏海、將使用Samsung獨家技術

同場加映：消委會踢爆疫下3大網購騙局｜貨到付款、直播帶貨皆可是騙財陷阱



新冠肺炎疫情已持續超過2年時間，這段期間全世界形成的「新常態」，減少了人們出外購物的機會與時間，令以手機／電腦進行網購比從前更為平常。不過在不能實際接觸到貨品的前提下進行購物，可以衍生的問題都相當多，包括各式各樣的騙財陷阱。👉👉👉香港消委會近日在新一期的《選擇》月刊公開了幾個網購陷阱的個案，供各位消費者參考警剔。