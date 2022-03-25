15吋 MacBook Air傳聞｜Apple 最近的發布會中沒有新 MacBook 推出，而市場上有很多傳聞顯示，Apple 正在研發多款 MacBook 系列產品，而最新更傳出將有 15吋 MacBook Air，郭明錤更爆出新機的推出日期。



15吋 MacBook Air

Display Supply Chain Consultants (DSCC)的一份報告顯示，Apple 正在開發一款 15 吋螢幕的 MacBook Air。郭明錤聲稱，15 吋 MacBook Air 將會在 2023 年 Q4 開始量產，年尾發布後推出。

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15吋 MacBook Air，傳聞將在 2023 年尾推出（gsmarena 圖片）

目前 15吋 MacBook Air 的硬件情報不多，但郭明錤表示，即使螢幕變大但將使用現有 MacBook Air 的 30W 電源。分析報告中有一點非常有趣，就是郭明錤認為這款 MacBook 不會加上「Air」，這與 DSCC 的報告迥異。

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9to5Mac 亦在消息人士中得到情報指，Apple 將在 2023 年開發至少兩種不同版本的 MacBook Air，而 2022 年使用 M2 晶片和全新設計的款式，就只推出單一尺寸選擇。

近年想要大尺寸的 MacBook，唯有選擇 Pro 系列（Apple 圖片）

15吋將成為最受歡迎的選擇？

Apple 近年和大﹑小尺寸的 MacBook，分別分配到 Air 和 Pro 系列中，如大尺寸（16吋）的 MacBook 只會在 Pro 系列中找到。不過，其實部分想擁有大螢幕，但對硬件需求不太大的用家，就唯有選擇 MacBook Air，或用較高價錢改買 MacBook Pro，那15 吋 MacBook Air 可說是這批用家的福音。

資料來源：9To5Mac

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