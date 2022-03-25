MSI全新3系列商務及生產力筆電　全面升級第12代Intel Core處理器

微星科技 MSI 昨日（3月24日）推出搭戴第 12 代 Intel Core 處理器的全新商務及生產力系列手提電腦， Summit、Prestige 和 Modern 三系列讓工作效率最大化。當中，Summit 和 Prestige 系列的輕巧設計、快速反應和超長續航力得到 Intel Evo 平台的認證，搭載的 NVIDIA 獨立顯卡，為商務手提電腦提供更高的效能。
Summit 系列：邁向巔峰
Summit 系列自 2019 年推出以來，都是 MSI 旗下頂級商務及生產力系列手提電腦，Summit Flip 的 360° 二合一設計，利用觸控螢幕讓用家隨時在平板和手提電腦中轉換，以應付不同的工作需要。在Summit E13 Flip Evo 和 Summit E16 Flip 外，今年加入全新 Summit E14 Flip Evo，為用家提供更多尺寸選擇。
Summit E16 Flip 搭載 NVIDIA GeForce RTX 顯示卡，提升文書﹑創作，甚至是打機娛樂的效能。螢幕更有 Tobii Aware 保護，當不使用電腦時，自動將螢幕的內容模糊化甚至直接鎖定，提供更高級別的私隱保護。
Summit 系列提供企業級安全保護，可透過網路攝影鏡頭和連接埠鎖、獨立 TPM、指紋或紅外線網路攝影鏡頭，以及網路攝影狀態通知等提升安全性。同時，整合 Tile 的搜尋技術，透過免費的手機 App，幫用家隨時定位手提電腦位置，從基礎上保護用家的手提電腦安全。
Prestige 系列：精粹質感 完美演繹
Prestige 15 和 Prestige 14 為用家提供輕薄的機身，同時擁有絕佳的散熱效果，適合經常帶出外使用的用家。透過高解析音訊與 DTS 音訊處理，可隨時沉浸在無損的音樂中，並經由高位元速率音訊編碼，提供更高品質的聆聽體驗。
用家可以在 Prestige 系列中，按需要選擇 NVIDIA GeForce RTX 顯示卡或是 Intel Evo 平台。True Pixel 的技術令畫面呈現更細膩，絕佳的色彩精準度讓影像更栩栩如生。支援臉部或指紋辦識，除了方便快速登入電腦外，提供更高的安全性。同時具有超長的續航力和快充功能，令用家的使用過程更高效和持久。
Modern 系列：擁抱美感生活
由法國著名插畫家 Lorraine Sorlet 結合四種視覺設計而成，讓 Modern 系列更具現代感，用家可以在時尚經典黑或城市銀中，選擇與生活相匹配的風格，這系列亦成為潮流人士的最愛。而高的顯示比例的窄邊框﹑180° 翻轉螢幕﹑加大的觸控板，以及全尺寸的鍵盤，都令 Modern 系列在商務及生產力手提電腦占一席之地。
MSI 全新 3 大系列商務及生產力手提電腦將在香港陸續上架，最新的產品訊息和規格可以在 MSI HK Store 上了解：https://hkstore.msi.com/pages/12thgenMSI 官網網址:https://hk.msi.com/Business-Productivity/Products
同場加映：「見字飲水」註冊商標被鬧爆 世一、siu4等15潮語將成下一目標?
見字飲水 成為註冊商標｜網絡上常會出現不同的次文化用語，它們與日常的語文不同，但會因其趣味或出處而一時間變得流行，是為「網絡潮語」。近日「見字飲水」一詞被人註冊成為商標，這種具玩味且廣泛流傳的字句又能否被當成牟利工具？這方面激起了極大爭議。
想知哪 15 個潮語有機會成為註冊目標？即睇：「見字飲水」註冊商標被鬧爆 世一、siu4等15潮語將成下一目標?