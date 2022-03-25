MSI全新3系列商務及生產力筆電　全面升級第12代Intel Core處理器

微星科技 MSI 昨日（3月24日）推出搭戴第 12 代 Intel Core 處理器的全新商務及生產力系列手提電腦， Summit、Prestige 和 Modern 三系列讓工作效率最大化。當中，Summit 和 Prestige 系列的輕巧設計、快速反應和超長續航力得到 Intel Evo 平台的認證，搭載的 NVIDIA 獨立顯卡，為商務手提電腦提供更高的效能。



Summit 系列：邁向巔峰

Summit 系列自 2019 年推出以來，都是 MSI 旗下頂級商務及生產力系列手提電腦，Summit Flip 的 360° 二合一設計，利用觸控螢幕讓用家隨時在平板和手提電腦中轉換，以應付不同的工作需要。在Summit E13 Flip Evo 和 Summit E16 Flip 外，今年加入全新 Summit E14 Flip Evo，為用家提供更多尺寸選擇。

（MSI 圖片）

Summit E16 Flip 搭載 NVIDIA GeForce RTX 顯示卡，提升文書﹑創作，甚至是打機娛樂的效能。螢幕更有 Tobii Aware 保護，當不使用電腦時，自動將螢幕的內容模糊化甚至直接鎖定，提供更高級別的私隱保護。

Summit 系列提供企業級安全保護，可透過網路攝影鏡頭和連接埠鎖、獨立 TPM、指紋或紅外線網路攝影鏡頭，以及網路攝影狀態通知等提升安全性。同時，整合 Tile 的搜尋技術，透過免費的手機 App，幫用家隨時定位手提電腦位置，從基礎上保護用家的手提電腦安全。

（MSI 圖片）

Prestige 系列：精粹質感 完美演繹

Prestige 15 和 Prestige 14 為用家提供輕薄的機身，同時擁有絕佳的散熱效果，適合經常帶出外使用的用家。透過高解析音訊與 DTS 音訊處理，可隨時沉浸在無損的音樂中，並經由高位元速率音訊編碼，提供更高品質的聆聽體驗。

用家可以在 Prestige 系列中，按需要選擇 NVIDIA GeForce RTX 顯示卡或是 Intel Evo 平台。True Pixel 的技術令畫面呈現更細膩，絕佳的色彩精準度讓影像更栩栩如生。支援臉部或指紋辦識，除了方便快速登入電腦外，提供更高的安全性。同時具有超長的續航力和快充功能，令用家的使用過程更高效和持久。

Modern 系列：擁抱美感生活

由法國著名插畫家 Lorraine Sorlet 結合四種視覺設計而成，讓 Modern 系列更具現代感，用家可以在時尚經典黑或城市銀中，選擇與生活相匹配的風格，這系列亦成為潮流人士的最愛。而高的顯示比例的窄邊框﹑180° 翻轉螢幕﹑加大的觸控板，以及全尺寸的鍵盤，都令 Modern 系列在商務及生產力手提電腦占一席之地。

MSI 全新 3 大系列商務及生產力手提電腦將在香港陸續上架，最新的產品訊息和規格可以在 MSI HK Store 上了解：https://hkstore.msi.com/pages/12thgenMSI 官網網址:https://hk.msi.com/Business-Productivity/Products

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見字飲水 成為註冊商標｜網絡上常會出現不同的次文化用語，它們與日常的語文不同，但會因其趣味或出處而一時間變得流行，是為「網絡潮語」。近日「見字飲水」一詞被人註冊成為商標，這種具玩味且廣泛流傳的字句又能否被當成牟利工具？這方面激起了極大爭議。

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