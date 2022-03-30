盜版Windows啟動程式藏惡意軟體｜現時新版的Windows已可直接在官網下載安裝檔、再輸入正版序號的方式來啟動，但仍有不少 PC 電腦用家會因為正版Windows售價高昂而選擇使用盜版Windows。

但盜版 Windows 有時要經「破解版」的啟動器來繞過序號輸入的啟動程序，而往往這些盜版啟動器就是惡意程式與病毒的溫床。



非官方啟動器內藏惡意程式 啟動Windows同時植入木馬

科技公司ASEC最近發現，在韓國的大型檔案分享平臺「Webhard」上最近有人公開了一個「W10 Digital Activation」程式，宣稱是Windows 10 Pro授權啟動器。但用戶一但下載使用這個程式來驗證Windows的授權，電腦就會被植入「BitRAT」木馬程式。

使用盜版軟件易中毒是電腦常識（ASEC）

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即睇盜版Windows 10啟動器藏有惡意程式一用即中木馬：

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用戶下載W10 Digital Activation後會得到一個名為Program.zip的壓縮檔，解鎖後得到W10DigitalActivation.exe，這是一個7z自解壓縮檔，內藏Windows驗證工具W10DigitalActivation.msi以及惡意程式W10DigitalActivation_Temp.mis。而兩者會同時安裝及啟動，驗證Windows來掩護植入木馬。

惡意程式啟動後會和外部伺服器建立連線、自動下載木馬程式BitRAT。BitRAT自2020年面世之後一直為駭客及不法分子愛用，ASEC表示這款木馬的性能很高，它能自行規避Windows Defender防毒引擎的掃瞄，在成功植入之後不單能提供基本控制權如執行程式和檔案等，還可進行竊取資訊、遠端桌面，以至用中招者的電腦來挖礦等。

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而降低這波感染機率的最有效方法也十分簡單，就是不要使用盜版Windows。最近顯示卡降價又適逢消費券即將發放，可能不少人都有打算趁機換電腦；買新電腦的話就要注意使用盜版Windows的風險了。

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