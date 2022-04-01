換領智能身份證｜網上預約4.1重開、實測免排隊10分鐘完成登記
撰文：蔡浩騰
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身份證換領2022｜由於肺炎疫情關係，早前一眾非緊急的政府服務都要暫停運作，其中就包括了智能身份證的換領；而政府早前就宣布，由 2022 年 4 月 1 日起，智能身份證的換領預約將會重新開放，各位有需要的市民可以經網站或電話熱線進行預約。
智能身份證換領網上預約流程、做多1步節省登記時間
由於疫情關係，智能身份證換領中心一度需要關閉，而在此之前已經預約的人士並不需要重新預約，只需要按自己方便的時間直接到早前預約的中心辦理手續即可。
而其他未預約的香港市民，則可以由即日起經香港政府一站通的智能身份證或熱線電話 (852) 2121 1234 進行預約，《香港01》科技玩物記者就親身測試過網上預約，過程簡單，而且暫時仍有大量時段可供選擇。👇👇👇
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智能身份證換領常見3大問題
智能身份證合資格人士出生年份（2022年4月更新）
-1954年之前出生
-1983年出生
-1984年出生
-1987年出生
-1988年出生
-1989年出生
-1990年出生
-1991年出生
換證所需的文件
－如你屬18歲或以上人士，在智能身份證換領中心換領新智能身份證時，只須帶備你的舊款智能身份證(即簽發日期為2003年6月23日至2018年11月24日的身份證)。
－你屬18歲以下人士，在智能身份證換領中心換領新智能身份證時，除須帶備你的舊款智能身份證(即簽發日期為2003年6月23日至2018年11月24日的身份證)，亦必須由父母任何一方或合法監護人陪同辦理換證手續。而陪同者必須出示其身份證明文件。如由合法監護人陪同，該監護人須同時出示可證明其監護權的文件。
－就11歲以下人士，其同行父母任何一方或合法監護人亦須出示：
- 申請人的其他身份證明文件正本(例如有效旅行證件、護照等)或最近的學校證件(須貼有照片並經學校蓋印，例如學生手冊或學校記錄卡)；及
- 申請人的一張 50 x 40 毫米的正面近照(如申請人的身高不超過 90 厘米)。
換證人可帶同多少其他人士進行換證？
換證人士除可帶同兩名65歲或以上親友外，更可多帶兩名合資格殘疾人士一同換證。如你欲攜同上述人士一同換證，你最多可為包括你自己在內的5名申請人預約。