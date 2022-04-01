身份證換領2022｜由於肺炎疫情關係，早前一眾非緊急的政府服務都要暫停運作，其中就包括了智能身份證的換領；而政府早前就宣布，由 2022 年 4 月 1 日起，智能身份證的換領預約將會重新開放，各位有需要的市民可以經網站或電話熱線進行預約。



智能身份證換領網上預約流程、做多1步節省登記時間

由於疫情關係，智能身份證換領中心一度需要關閉，而在此之前已經預約的人士並不需要重新預約，只需要按自己方便的時間直接到早前預約的中心辦理手續即可。

而其他未預約的香港市民，則可以由即日起經香港政府一站通的智能身份證或熱線電話 (852) 2121 1234 進行預約，《香港01》科技玩物記者就親身測試過網上預約，過程簡單，而且暫時仍有大量時段可供選擇。👇👇👇

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智能身份證換領常見3大問題