未來兩年內iPhone都不會有屏下指紋功能 分析師表示原因在這個
撰文：中關村在線
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分析師郭明錤今天在Twitter上說，Apple不太可能在未來兩年內發布任何帶有屏下Touch ID的iPhone機型。
在2021年9月的研究報告中，郭明錤曾預測，Apple將在2023年下半年至少推出一款帶有屏下指紋掃描儀的新iPhone機型，但他的最新推文表明，這不太可能再發生。
為何iPhone在未來兩年，不太可能有屏下指紋感應呢？
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「我之前預測iPhone最早會在2023年支持屏下指紋感應/Touch ID」TF國際證券的分析師郭明錤在Twitter上說。「但最新調查顯示，2023年和2024年的新iPhone可能不會採用屏下指紋識別。iPhone上戴着口罩使用Face ID已經是一個很好的生物識別解決方案。」
根據《華爾街日報》的喬安娜-斯特恩（Joanna Stern）和彭博社的馬克-古爾曼（Mark Gurman）的報道，Apple確實為至少一些iPhone 13型號測試了屏下指紋掃描儀，但Apple顯然決定不推進這一想法。
當Face ID不能與口罩一起使用時，屏幕下的Touch ID將是最有用的，但iOS 15.4在iPhone 12和更新的機型上引入了一個新的「戴着口罩使用Face ID」功能。仍有一種觀點認為，在iPhone上同時擁有Face ID和屏下觸控ID將為客戶提供兩全其美的服務，但郭台銘的推文表明，這在幾年內不會發生，如果有的話。
Apple仍有可能推出將Touch ID內置在電源按鈕中的iPhone，與最新的iPad Air和iPad mini機型保持一致，但還沒有任何傳言表明Apple計劃走這條路。
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