消費券 2022 第一階段的＄5000 在日前發放，不少人一收到消費券就急不及待帶出去購物，買 iPhone﹑家電﹑耳機等，而部分人就選擇用消費券幫補買電腦。

不過有網民開 Post 指，消費券推出後，腦場硬件的價錢就即時調整，而且是反其道而行，並非提供優惠，而是加價。



消費券反成加價理由？腦場集體「劏水魚」

近期顯示卡的全球市場價錢下降，本身已吸引到不少一直想砌機的玩家準備出手，$5,000 消費券一出更是最好的砌機時間。

不過，有網民就反映，腦場硬件價已在消費券推出後即時上升，更指顯示卡與上星期比較，價格最少加了一成。不只是電競級別的產品，腦場一些賣文書手提電腦或文書砌機 list 的商舖，也有網民反映上星期價格仍是「三千中」，消費券推出後已調整到「三千尾」。

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腦場購買切記要貨比三家，更要了解硬件效能和自己需要

新手砌機易中伏

部份玩家只知自己想玩什麼遊戲，但對遊戲要求的硬件沒有太大認識，就算對 RTX 3060﹑3060Ti﹑3080 有點認知，但整部電腦的 CPU﹑GPU﹑RAM﹑主機板﹑散熱﹑火牛等的組合就沒有明確概念。因此，他們會入腦場直接買提供的砌機 list，或沒有格價就入手。網民留言諷刺消費券推出後，腦場出現「劏水魚」情況，不少留言都非常爆笑：

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👇👇網民爆笑留言 暗諷腦場「劏水魚」👇👇

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腦埸真實情況：砌機成本的確上調

記者在格價網站查找一些比較熱門的電腦硬件，包括顯示卡﹑中央處理器﹑散熱等，發現的確有部分商品在 7 號的價格有上升，幅度約 $100～$400 不等。不過單件產品的價格有機會因為本身全球硬件的供需已作出調整，玩家到腦場購物要小心的，其實是標榜消費券優惠的砌機 list，這些砌機 list 提供很多「劏水魚」空間給商舖。

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最簡單就是貨比三家，更要比較各個硬件在腦場和網上的報價，以及砌機 list 的硬件款式，會不會太舊或超出本身的使用需要，這就能盡量避免成為「水魚」。

👇👇熱門硬件價格變動👇👇

資料來源：LIHKG

消費券 2022 八大常見 Q&A