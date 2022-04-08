消費券一出腦場即加價？砌機用戶成「水魚」網民笑：Zoom要用3090
消費券 2022 第一階段的＄5000 在日前發放，不少人一收到消費券就急不及待帶出去購物，買 iPhone﹑家電﹑耳機等，而部分人就選擇用消費券幫補買電腦。
不過有網民開 Post 指，消費券推出後，腦場硬件的價錢就即時調整，而且是反其道而行，並非提供優惠，而是加價。
消費券反成加價理由？腦場集體「劏水魚」
近期顯示卡的全球市場價錢下降，本身已吸引到不少一直想砌機的玩家準備出手，$5,000 消費券一出更是最好的砌機時間。
不過，有網民就反映，腦場硬件價已在消費券推出後即時上升，更指顯示卡與上星期比較，價格最少加了一成。不只是電競級別的產品，腦場一些賣文書手提電腦或文書砌機 list 的商舖，也有網民反映上星期價格仍是「三千中」，消費券推出後已調整到「三千尾」。
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新手砌機易中伏
部份玩家只知自己想玩什麼遊戲，但對遊戲要求的硬件沒有太大認識，就算對 RTX 3060﹑3060Ti﹑3080 有點認知，但整部電腦的 CPU﹑GPU﹑RAM﹑主機板﹑散熱﹑火牛等的組合就沒有明確概念。因此，他們會入腦場直接買提供的砌機 list，或沒有格價就入手。網民留言諷刺消費券推出後，腦場出現「劏水魚」情況，不少留言都非常爆笑：
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👇👇網民爆笑留言 暗諷腦場「劏水魚」👇👇
腦埸真實情況：砌機成本的確上調
記者在格價網站查找一些比較熱門的電腦硬件，包括顯示卡﹑中央處理器﹑散熱等，發現的確有部分商品在 7 號的價格有上升，幅度約 $100～$400 不等。不過單件產品的價格有機會因為本身全球硬件的供需已作出調整，玩家到腦場購物要小心的，其實是標榜消費券優惠的砌機 list，這些砌機 list 提供很多「劏水魚」空間給商舖。
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最簡單就是貨比三家，更要比較各個硬件在腦場和網上的報價，以及砌機 list 的硬件款式，會不會太舊或超出本身的使用需要，這就能盡量避免成為「水魚」。
👇👇熱門硬件價格變動👇👇
資料來源：LIHKG
消費券 2022 八大常見 Q&A
1. 消費券 2022 版本之總額為多少?
今次派發的消費券總金額為港幣$10000對比 2021 年的版本「加碼」一倍。
2. 消費券的發放時間為?
2022 年版本的消費券將分兩期發放第一期將會在 4 月 7 日發放第二期則預計在 2022 年年中發放具體日期則有待公布。
3. 消費券之使用期限是?
2022 年第一期之消費券的到期日為 2022 年的 10 月 31 日即總共有半年有多的時間供消費較 2021 年時的消費券有更長的使用期。
4. 消費券之申請資格
凡居於香港的 18 歲或以上市民、以及新來港人士均可申請；當中不包括外傭、持工作簽證來港工作的外地人士以及留學生。
5. 上年度已經領取過消費券人士，需要再進行申請嗎?
如為 2021 年合資格並已經成功接收過＄5000 消費券的市民，2022 年的第一期、即額度＄5000 的消費券將自動注入同一個支付工具的帳號並不需要重新申請政府指合資格市民多達 680萬人。
6. 可供接收消費券之支付工具
2022 年第一期消費券的接收支付工具依然是八達通、Tap&Go、WeChat Pay 以及 AliPay。至於第二期的消費券政府表明有可能會對可以接收消費券的支付工具選擇進行增減但詳情仍在研究當中。
7. 可以更改接收消費券支付工具嗎?
市民在接收第一期消費券時不能更改接收消費券的支付工具只能繼續使用與 2021 年消費券當時的同一工具接收；而第二期時政府將開放讓市民轉換收款工具然而詳情仍待進一步公布。
8. 八達通接收消費券安排
首次支取時會先存入＄3000 至卡內，其後的＄1000 款額會在往後拍卡時自動增值至八達通卡內的餘額中，但仍以＄3000為上限；至於＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首$4000 用完後的下一個月之 16 日接收、最後接收限期為 11 月 16 日。
而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。