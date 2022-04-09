GT7 跑車浪漫旅7 v1.11更新，極速刷錢攻略｜早排GT7更新減錢風波後，山內一典先生出面道歉後，終於推出最新更新version 1.110，大幅增加新賽道任務外，更大幅增加一些比賽的獎金，識得搵，可以簡單地1小時激賺165萬！



神作變劣作再上返神枱！

早前GT7更新後，因為不少比賽大幅減低獎金後，令遊戲評價大炎上，由「神作」跌落神壇變「劣作」。幸而山內一典先生立刻出來道歉撲火，而且最新更新version 1.110更加入不少新賽事外，更大幅增加獎金，要搵錢易很多。今次記者就示範其中一個較易搵錢的方式，最快1小時更可大賺165萬，玩足一日賺夠幾千萬並不再是夢。而且不少玩家更大讚更新後，遊戲升返上「神枱」。

想快賺錢，首先購買這架Red Bull X2014 Junior。（遊戲截圖）

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1. 事前準備：最好先前往商店購買「GRAN TURISMO」的新車來跑這個賽道。購入Red Bull X2014 Junior這架車，35萬便可以入手。進入改裝店內購入半雨胎及全雨胎。

2. 進入比賽：前往「歐洲」＞「法國－利曼24小時耐力賽車場」。選擇「世界房車賽700」，完成這個賽事獎金達55萬。

3. 完成比賽：這個比賽是計時限制賽，30分鐘內最後取得的排名，因此大家不需要太著意開始時的排名，只需要慢慢來要勝出並不困難。唯一注意是，因為要留意油缸及車胎的損耗，適當時候入pit加油換胎保持穩定便可。

4. 取得大量獎金：當以首名取得獎金，至少有55萬，如果可以沒有大事故發生，更可以取得額外獎賞，最高每次可獲高達82萬5千，一小時至可獲取165萬的獎金。

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當然，之前教大家的自動刷錢方法，仍然都可以使用，最快一小時可以賺約近百萬資金，開足一晚更可以賺過千萬。



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同場加映：GT Cafe全39個型錄完成條件 禮物車名單



整個GT Cafe流程大概十多個小時便可以完成，合共39個型錄任務可讓玩家完成。只要將所有型錄完成便可以正式將遊戲爆機，完成第一階段。今次記者就為玩家們列出39個GT Cafe條件以及可取得禮物車清單。👉 看全文