《GT7》(跑車浪漫旅7／Gran Turismo 7 )發售後獲全球網絡一至好評，然而在推出後不及， SIE 旗下工作室 Polyphony Digital便馬上更新為v1.07，大幅度修改遊戲內靠比賽賺錢以及現金課金之間的平衡，在首發時同樣對《GT7》打了高分數的外媒Goomba Stomp，作者Patrick Morris就此事專文對《GT7》及Sony作出批評！



玩家集體負評《GT7》成SIE史上最差自家作！

玩家亦集體到metacritic網站，對《GT7》進行負評，平均分數低至1.6分，成為Sony自家遊戲史上最低分作品！

課金、DLC也不是新鮮事情了，為何事件會大炎上？因為《GT7》並不是一隻免費遊戲，且定價也不便宜，沒時間進行遊戲的玩家，的確可以靠課金去提早一步取得想要的車輛，但同時你亦都可以零課金，靠自己一手一腳落場比賽，賺取獎金的買車。兩種玩法本應各自各精彩，但Sony卻在3月20日忽然進行長達30小時的停server維修，更新為v1.07後（現時最新為v1.08），整個賺錢生態都變天了！

《GT7》更新為1.07 改版，玩家對半強迫課金做作不買帳。

《GT7》更新為1.07 改版，玩家集體到 Metacritic 對遊戲1.6 分的超低平均分。

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講錢傷感情｜GT7由天國跌落地獄



1：遊戲內的名車，是用CR去買，你可以靠比賽賺錢，也可以直接課金。想零課自然要找出最快賺錢方法，有部份知名的刷錢賽道，在更新後報酬被減少超過一半。

《GT7》更新炎上事件整理

+ 3

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外謀嬲啲乜？

《GT》系列多年來最被詬病的都只是慢功出細貨，但忠粉都都甘心去等，所以對真正全新、為PS5平台打造的《GT7》抱極大期望，Goomba Stomp的Patrick Morris也是其中一位，並對SIE安排給他的體驗版試玩給予極高評分。

https://goombastomp.com/ 網頁截圖

然而SIE在遊戲推出不久後，已馬上利用更新修改遊戲在金錢方面的平衡性，Morris從一個向網民推介過《GT7》的筆者角度看，他覺得自己好像被利用了，向玩家推銷的《GT7》並不是同一隻《GT7》，認為SIE作為全球數碼遊戲娛樂龍頭之一，做出這種略奪行為！他們賣出的不是《GT7》，而是一隻名為GT7的木馬程式，當中是無數的課金元素！他不希望看了game評而去購買遊戲的用家，認為網媒是幫兇，是打手，所以決定出文對SIE作出指控，認為此舉令遊戲廠、傳謀、玩家之家的互信共生關係崩潰！他希望各媒體團結一致，與玩家一同向廠方，對這種做法說不。

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