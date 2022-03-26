GT7 跑車浪漫旅7自動刷錢攻略｜無懼更新1小時激賺百萬 v1.09對應

GT7 跑車浪漫旅7自動刷錢攻略｜GT7更新後鬧得滿城風雨，不少「熱門刷錢」的賽道都大幅減低獎金，令玩家難以儲錢買車。不過坊間還有方法，就算更新後仍然可以全自動不斷刷錢，一夜賺千萬不再是夢。究竟點樣做？下文立刻實測自動刷錢方法。



GT7自動刷錢方法，是需要PS5或PS4外，還需要Windows電腦配PlayStation Remote Play軟件才可，利用網民自製的「自動劇本」操作遊戲中的賽車完成賽事。記者實試過，最快一小時可以賺約近百萬資金，開足一晚更可以賺過千萬。任何珍貴房車、跑車都可以輕易賺取。（仍然對應最新v1.09版更新）

（這個方法使用了非官方軟件或許會減低遊戲的樂趣性，如想使用前請三思）

記者實試開吹一晚便可以賺取過千萬資金。（遊戲截圖）

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步驟1安裝PS Remote Play



因為今次利用Windows電腦的Remote Play功能來刷錢，因此大家需要先準備PS Remote Play程式及下載自動刷錢程式。先於電腦安裝PS Remote Play及與PS4/PS5配對完畢（詳細設定教學而下方圖文）。

今次刷錢主要用這一架Dodge SRT Tomahawk S VGT，雖然要花100萬，但很快便可以賺得返，值得投資。（遊戲截圖）

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步驟2GT7準備好指定跑車及比賽



然後在PS5/PS4上開始《GT7》遊戲，先準備好指定的跑車「Dodge SRT Tomahawk S VGT」，可於Dodge車廠以100萬購入。將車子改裝，購入及裝上「跑車胎．硬胎」。接下來於電腦Remote Play上繼續設定：前往世界賽道，選擇「泛美錦標賽」（Pan American）。

進入比賽中，先設定「輔助設定」內的煞車及轉向輔助「關上」、以及「反轉輔助」同樣「關上」。然後在控制器設定內，將「轉向控制」設定為「方向按鈕」、「方向按鈕 下」設定為「氮氣／追越」、「X按鈕」設定為「油門」。準備進入比賽，先點按「開始」。

試用這個劇本可以全自動操作及重覆比賽刷錢。（遊戲截圖）

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步驟3電腦啟動自動劇本



在準備開始畫面時，點按Option暫停，游標放在「重試」的選項位置上，不要按下去開始。

此時回去電腦桌面，雙擊啟動下載的軟件「PanAmerican1.exe」，便會出現一個小視窗，此時點按「Start」。（雖然記者檢查過此軟件只是一個自動操作script，並沒有病毒在內，可是始終非官方推出，仍有一定程度的安全風險，使用前要想清楚才好。）

正常就會開始自動操作PS Remote畫面，完全自動操作，不需要人手控制。自動操作軟件會為用家操作車子及勝利後的選項，它會自動為玩家完成第一場遊戲，然後重出選擇畫面，重複繼續自動比賽。

每一次勝出大約可賺5萬多元（最新v1.09更新），而每一次比賽則大約花3分多鐘。只需要放置PS5自動比賽，1小時便可以輕影賺取最多近百萬獎金，至少亦有6-70萬左右。

必要軟件下載：PS Remote Play

始終這軟件非官方推出，因此不方便在此發布。如想仍想找軟件，可參考原討論區文章

可在原討論區中找尋.exe來直接使用，或下載自動scripts亦可。（網上截圖）

👇👇PS Remote設定參考（以PS4《機戰30》示範）👇👇

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參考內容：Septomor＠PSN Profile

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