Google衍生機型Pixel 6a測試資訊曝光　效能表現比原版更略勝一籌

傳聞將在 5 月 11 日 Google I／O 大會發表的品牌手機新作 Pixel 6a，較早前被發現於測試工具 GeekBench 網站上，新增了裝置的測試數據，並與原版 Pixel 6 作相互比較。



據外媒展示來自 GeekBench 網站的 Pixel 6a 測試數據，其與 Pixel 6 相比無論在多核（為 6a 成績的 97.4%）抑或單核（為 6a 成績的 99.4%）表現，Pixel 6a 均較原版稍稍優勝。考慮到不同裝置測試誤差，至少可預期 Pixel 6a 將採用跟原版 Google Tensor 同級甚至有微調加強的晶片組平台。

Google衍生機型Pixel 6a測試資訊曝光，效能表現能力壓原版？

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而從裝置資訊一欄，則可看到 Google Pixel 6a 的內部代號為「bluejay」、跟原版 Pixel 6 的「oriole」有所不同；受測疑似 Pixel 6a 裝置的硬件部份，採用跟原版規格一樣的 1.8GHz 時脈八核處理器（應同為 Google Tensor 晶片組），內置 6GB RAM 較原版少，但就同樣預載 Android 12 作業系統。

傳聞 Pixel 6a 或配備 6.2 吋 FHD+ 解像度螢幕及 4,800mAh 電池，不過畫面部份就未知會否對應 90Hz 更新率。

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