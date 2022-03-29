榮耀Magic4 Pro全面評測　曲屏配1920Hz　4600mAh大電夠用一整天

從2016年的Magic，到2021年的Magic3系列，再到剛剛發布的Magic4系列，榮耀把大家「寵」得越來越挑剔了。在過去的一年榮耀在高端手機市場取得了不少的成績，用品質、產品得到了大家的認同。



榮耀Magic4系列作為榮耀品牌融合前沿科技打造的高端旗艦，分別為大家帶來了Magic4、Magic4 Pro與Magic4 至臻版三款機型。

本次，我將以榮耀Magic4 Pro 燃橙色素皮版作為測試的重點機型，為大家帶來一次「視覺」盛宴。

榮耀Magic4 Pro外觀時尚，功能也屬旗艦級。

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01 設計：「繆斯之眼」打造對稱和諧之美

之所以要稱作「視覺」盛宴，這與榮耀Magic4系列的設計密不可分。榮耀Magic4 Pro在外觀上引用了不少前代出色的設計語言，像是見到了熟悉的老朋友，但是在機身細節方面，榮耀Magic4 Pro又更加巧妙、用心。

榮耀Magic4 Pro延續了榮耀Magic系列經典的設計語言，背部採用獨有的「繆斯之眼」設計，多顆主攝像頭採用對稱的圓形排列方案，潛望式長焦鏡頭被安排在了正中間，利用物理凹陷將光線匯聚在攝影頭模組中，使背板充滿層次感，給人一種尊貴而又大氣的感覺。

來到機身正面，我們先不考慮屏幕的具體參數，從設計美學與可觀賞性的角度去看。榮耀Magic4 Pro採用了一塊曲率非常震撼震撼的超級曲面屏，通過收斂屏幕兩側弧度，為大家帶來了「無界」的視覺觀感。

機身邊框採用了高強度金屬材質，邊角處恰到好處的弧面設計與精緻的圓角結合增加了單手握持時的舒適度。機身所有的功能鍵位與開孔全部融合到了邊框中，頂部邊框為紅外接口、頂部揚聲器；底部邊框為SIM卡槽、降噪麥克、Type-C充電口以及立體聲揚聲器。

榮耀Magic4 Pro共為大家帶來了五種配色，分別為亮黑、瓷青、流金、釉白以及燃橙色。前四款為玻璃材質，通透潤滑；燃橙色則採用了素皮材質，呈現出了優雅、內斂的高端質感，細膩的材質也為大家帶來了截然不同的握持手感。

此外，榮耀Magic4 至臻版分別為大家帶來了陶瓷黑、陶瓷白兩種配色，採用了特殊的陶瓷背板。得益於特殊的製造材料與複雜的製造工藝，陶瓷的機身相與金屬和玻璃機身相比更加耐磨不易產生劃痕，手感更加圓潤外觀漂亮，質地更加細膩機身質感更強。

榮耀Magic4 Pro整體的外觀尺寸與市面上主流的設備相比更大，但是細長的機身卻使其手感非常好，更易單手握持與操作。

02 屏幕：超級曲面屏幕，打造寬廣視野

在大多數情況下，人與智能手機的交互最終都要落實在屏幕上。因此，從某種程度上講，一款優秀的屏幕決定了大家用機的真實體驗。

榮耀Magic4 Pro搭載6.81英寸LTPO屏幕，對比度5,000,000:1，峰值最大亮度1000nit，屏幕分辨率為1312x2848，PPI 460，支持16K級亮度調節，保證大家在強光下也能清晰地看到屏幕中所顯示的內容。

榮耀Magic4 Pro不僅為大家打來了優秀的視覺效果，在顯示方面也十分用心，為了追求更加極致的顯示效果，配備獨立的MEMC顯示晶片，通過插幀技術實現更高的幀率，大幅增強了視頻動態顯示範圍再配合10.7億色彩顯示，支持100％ DCI-P3廣色域，能輕鬆渲染大型遊戲、視頻中的場景。

榮耀Magic4 Pro不僅色彩優秀還實現了業界首次為LTPO屏幕帶來1920Hz高頻PWM調光功能。本次，榮耀Magic4 Pro採用了LTPO新型屏幕類型，可以根據大家的使用習慣以及使用場景，智能調節1-120Hz中的最優動態屏幕刷新率，搭配1920Hz 高頻 PWM 調光可以實現低亮度場景下更低的頻閃表現。

（中關村在線授權使）

想要實現最精細化的屏幕刷新僅有一塊好屏仍然是不夠的，榮耀Magic4 Pro還首次採用了自研的MotionSync技術，手機能夠根據不同場景動畫渲染速度和手指觸控操作實時、快速、智能地調整屏幕刷新率，在保證屏幕正常新率的同時達到省電、護眼的目的，從對屏幕刷新率的測試來看，榮耀Magic4 Pro所採用的LTPO屏幕，比上一代更加智能，屏幕顯示非常流暢順滑、頻閃也得到了不錯的控制。

03 拍照：多主攝計算攝影，全焦段拍攝更清晰

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影像系統作為手機廠商必爭的主賽場，其重要性可想而知。榮耀Magic4 Pro的硬件系統與軟件優化做到了全面提升，不僅保留了前代出色的潛望式長焦鏡頭與8x8 TOF激光對焦系統還加入了Flicker傳感器。

在硬件方面，榮耀Magic4 Pro搭載了一枚1/1.56英寸超大底5000萬像素廣角主攝、1/2.5英寸大底5000萬像素超廣角主攝支持支持122°超廣視角與2.5cm微距功能以及一枚6400萬像素潛望式長焦攝像頭，支持3.5X光學變焦、10X混合變焦、100X數字變焦並具有OIS光學防抖與EIS電子雙重防抖功能，可通過主攝融合計算攝影技術，充分釋放每顆攝像頭的潛力。

榮耀Magic4 Pro在一倍主攝中的表現是非常出色的，不論是細節還是色彩還原都展現了其影像能力的高水準。角樓細節與天空顏色河水顏色被精準的還原了出來，天空色彩過渡自然，流雲也未被優化掉，視覺觀感非常不錯。為了提升畫質讓廣角主攝能夠擁有更出色的表現，榮耀Magic4 Pro採用了一顆7P高規格鏡頭，鏡頭設計採用了最高的TTL，能夠大幅提升鏡頭中心、邊緣的畫面解析力，能讓大家在拍攝時獲得更加精細的照片。

榮耀Magic4 Pro在3.5X、10X、100X長焦方面的表現也是非常優秀的，可以為大家提供很好的拍攝效果，展現了多主攝、長焦融合的強大能力。通過樣張，我們不難看出3.5X、10X的主體色彩非常討喜，細節表現十分不錯，並且畫面十分清晰具有一定的縱深感。而在100X的數字變焦時又能為大家提供非常穩定的拍攝體驗，當我們開啟100X的變焦後可以體驗到長焦多幀融合，大家可以輕鬆拍攝到較遠的物體。

榮耀Magic4 Pro在廣角端的表現更是優秀，我們可以利用超廣角、主攝融合方案，獲得到一張中心畫質更清晰，畫面畸變較小的照片。通過樣張我們可以看出榮耀Magic4 Pro在廣角視野方面視野十分廣闊，物體細節被最大程度的保留了下來，畫面沒有明顯的拉伸感、塗抹感，照片四周也沒有明顯的畸變，可以說多主攝融合方案解決了廣角鏡頭對畫面帶來的影響。

在夜景方面，榮耀Magic4 Pro的十分驚豔，對於高光的壓制十分優秀，拍攝含有燈光的場景時很少出現過曝的現象，並且對於現場光影層次的還原與色彩的辨別也十分到位。在拍攝過程中，主體對焦迅速，曝光精準，沒有出現明顯的噪點，清晰度非常高。想要做到夜景色彩不失真還是十分不易的，主要由於榮耀Magic4 Pro加入Color Engine 2.0色彩還原引擎，可以模仿人眼在夜間的觀感做到色彩還原，幫助大家留住拍攝時的「氛圍」感。

在前置方面，榮耀Magic4 Pro搭載1200萬像素的超廣角前置攝像頭，支持100°超廣視角自拍與4K自拍視頻。我們可以通過樣張看到小姐姐臉部的妝容細節、如縷的髮絲、衣服上的花紋都清晰可見。另外，人像的膚色也得到了加強，氣色更顯紅潤白皙，同時五官也很突出，讓面容看起來更顯立體。

4K 60fps視頻示例（中關村在線授權使用）

3D LUTs色調模板（中關村在線授權使用）

為了讓大家在拍攝視頻時更加便捷，榮耀Magic4 Pro首發了HONOR Image Engine圖像引擎榮耀色彩還原引擎 Color Engine 2.0、4K 60fps 10bit-log電影模式，大家不僅可以體驗到4K帶來的高清畫質，還可以感受到60幀的畫面流暢度以及10bit獨有的色彩。為了滿足更加專業的使用者，還加入了創新的Magic-Log，能夠最大限度的保留更寬廣的色彩和動態範圍，為後期調色留下了更大的空間。當然為了節約後期繁瑣的調色步驟，我們也可以使用榮耀與好萊塢聯手研發的3D LUTs色調模板，可以根據原素材的色彩進行映射變換，為大家帶來電影般的色彩表現。

榮耀Magic4 Pro拍的好是一方面，為了滿足大家單人拍攝的需求，還為大家帶來了榮耀Earbuds 3 Pro藍牙耳機，可以通過AI骨聲紋無線收音，可以有效去除境噪聲、風噪聲，提升拍攝品質。

04 遊戲：旗艦芯+Turbo助力，高品質遊戲體驗

榮耀Magic4 Pro作為一款高端旗艦，僅有高顏值外觀與強悍的影像系統還是不夠的，性能散熱更能展現「調教」高水平。榮耀Magic4 Pro搭載的硬件配置是目前安卓手機陣營頂級的全新一代驍龍8移動平台+LPDDR5+UFS 3.1配置組合，再配合榮耀引以為傲的GPU Turbo X與AI超級渲染技術，可以實現高性能低功耗。接下來，我將通過遊戲實測以及温度取樣，為大家展示榮耀Magic4 Pro的真實水平。

通過專業性能測試軟件記錄的數據，我們不難看出在滿幀60Hz的《原神》遊戲中，榮耀Magic4 Pro能以56.9幀的平均幀率穩定運行幀率波動較小，沒有出現較大幅度的掉幀降頻，並且在前三分鐘可以實現滿幀穩定運行。

在滿幀120幀的《王者榮耀》遊戲中，榮耀Magic4 Pro遊戲30分鐘的平均幀率為114.8幀，幾乎做到了滿幀運行，過程中沒有發生任何掉幀卡頓的現象。（圖中幀率波動較大為遊戲對局加載），在遊戲過程中，得益於120Hz的高刷屏幕，使操作更加順滑，屏幕顯示幾乎沒有任何延遲，再配合針對遊戲射擊類手遊的優化，遊戲體驗非常出色。

在遊戲過程中我們還可以佩戴榮耀Earbuds 3 Pro無線藍牙耳機，在打團時音效十分震撼，營造出了3D立體的音質表現，配合AI智慧降噪與AI風噪優化降噪最大深度46dB，大家在乘坐公交、地鐵時可以避免周圍嘈雜環境影響，更加沉浸於遊戲之中。並且，由於採用了入耳式設計避免了長時間佩戴耳機引起的耳部不適。

在散熱方面，榮耀Magic4 Pro不僅搭載了第三代石墨烯技術，還全新設計了超薄VC液冷系統，可以實現對温度的精準控温以及快速散熱的效果。值得一提的是，榮耀Magic4 Pro針對石墨烯材質進行了升級，採用了3D不等厚設計，讓散熱總面積達到20000+mm2。

通過對遊戲前後的温度對比我們不難發現，榮耀Magic4 Pro在運行30分鐘《原神》遊戲後，機身温度最高温度為44.1℃，遊戲前後上升了10.8℃；在運行30分鐘《王者榮耀》遊戲後，機身温度最高温度為44℃，遊戲前後上升了12.8℃；機身整體的散熱速度與温控效果都是非常不錯的，可以將熱量及時的傳導到機身外部，大幅提升我們的遊戲體驗。

05 續航：超大電池+百瓦快充，僅需一天一衝

智能手機作為我們日常工作、生活的左膀右臂，對於續航的要求往往是非常高的。雖然現在為了解決續航短的問題加入了例如LTPO等功能，但是並不能從根本上解決手機的續航問題。本次，榮耀Magic4 Pro採用了4600mAh大容量電池配合100W有線超級快充，可以大幅提升日常的充電效率。對此，我們分別進行了5小時的續航與快充測試。

榮耀Magic4 Pro的續航能力還是非常強悍的，對日常電量優化的十分出色。在經歷了5小時的重度續航測試後，機身電池仍剩餘了42%的電量，在遊戲測試時消耗的電量最高，其餘測試項均在正常範圍內，在淘寶瀏覽測試項目中，表現的最為出色。總體來說，榮耀Magic4 Pro所搭載的這款4600mAh大容量電池可以滿足大家重度使用一天的表現。

榮耀Magic4 Pro僅需5分鐘即可完成手機1%-26%的充電，有能力為大家提供短時快速補電，此後每五分種按20%遞增。最終在30分鐘便可以將手機充滿電。想要實現100W的充電功率，榮耀為Magic4 Pro重新設計了電池方案，採用了單電芯雙迴路三電極的設計形式，不僅可以在原有電池體積上增加電池容量，還可以增加電池續航等效，具有更好的穩定性與更長的循環壽命。

筆者有話說：

（中關村在線授權使）

以上便是榮耀Magic4 Pro評測的全部內容。綜合來看，榮耀Magic4 Pro這款機型的優勢十分明顯，影像、性能相比上代產品做到了全面提升，非常捨得用料。例如，現在主流旗艦逐漸捨棄的長焦系統，在榮耀Magic4系列中仍然得到了良好的保留，拍得到總比優化的好要更吸引人。而在性能方面，榮耀Magic4 Pro憑藉着出色的硬件與軟件優化，完全不弱於市售中的任何一款高端手機產品。就產品力而言，榮耀Magic4 Pro佔據了不少優勢。

我們在回到榮耀品牌本省，榮耀從2021年下半年開始便迎來了高光時刻，品牌的市場份額竹節攀升，取得了前所未有的好成績。每年的2-3月作為各手機品牌的新機爆發期，各手機廠商之間的競爭還是非常激烈的，榮耀Magic4系列作為高端市場中不可或缺的一份子，正在通過研發能力、產品實力，證明其強大的品牌實力。

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