Apple Watch 8 傳聞｜WWDC 2022 將會推出 watchOS 9，而新一代的 Apple Watch Series 8 預計會在 9 月、與 iPhone 14 同步推出。彭博社傳聞指，今年更有機會推出 3 款新錶，包括 Series 8、SE 和一款針對極限運動的型號。以下將整合目前已知的 Apple Watch Series 8 傳聞，體溫感應器功能相當有驚喜。



新外型設計

Apple Watch Series 7 加入了大錶面設計，而 Series 8 有傳會一改圓邊設計，改用如 iPhone 13 般的平面直角設計。

Apple Watch Series 8 傳聞將改設計風格（Tom's Guide 圖片）

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加入測體溫功能

彭博社傳聞指，Series 8 將會加入體溫感應器，但用途是為了協助用戶計畫生育。體溫感應器會偵測女性在月經周期的體溫變化，預測用戶月經時間，以及計算出最大機會懷孕的時間。

測體溫功能計算最易有bb日子（Google圖片）

新增低功耗模式

watchOS 9 預計會加入低功耗模式，透過低功耗模式限制手錶的功能，減低手錶的電量消耗。在這模式下，用戶只可以查看時間，和運行一些 App。

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衛星緊急聯絡功能

有消息指，Apple 可能會在產品上搭載衛星連接功能，不經網絡營運商，直接把衛星連接裝置，透過衛星網絡向緊急聯絡人或緊急服務傳送訊息。這技術傳最早會在 iPhone 14 中加入，未來也有可能放入 Apple Watch 上。

衛星緊急聯絡功能（Google圖片）

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推遲血壓監測功能

之前就有傳 Apple 開發的血壓監測功能有機會在 Series 8 中出現，不過彭博社透露，這功能在研發上需要更多改進，因此將計劃推遲到 2024 年上架。

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資料來源：macrumors