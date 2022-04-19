Samsung Freestyle投影機試玩｜愈來愈多人在家中睇串流劇集及電影，睇Marvel電影想升級大銀幕更加震撼，但又沒空間添置大電視，不如考慮Samsung Freestyle這部設計特別，用法簡單的投影機。7千幾蚊最大可以投射出100吋大畫面！



用法簡單無限制．自由投射Freestyle

Samsung Freestyle 是針對一般用家去設計，投映機瑣碎難明的設定，都改成簡單直感的菜單，新手即用；擺放位置也很自由極少限制，機身擺得太歪不足、空間有限要斜角度投射，都識得自動對焦及畫面水平／梯形修正。三星仲知道這部機的用家多數都不會購買投影銀幕，會直接打上牆用，Freestyle甚至懂得按牆壁顏色修正畫面的白平衡，細心又實用。聽講香港區頭一批4月中一出已被訂清光，暫時要waiting list等新貨到，究竟有幾吸引？

Samsung Freestyle投射機最大可以投射100吋。

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Samsung Freestyle投影機｜7個好玩實用賣點

+ 3

動態突出、流明度尚可

記者試用它播放Netflix的《蜘蛛俠 返校日》以及《鬼滅之刃遊郭篇》，動態非常好，顏色亦都很鮮豔，以這個細尺寸來計，畫面流明度算可以。Samsung Freestyle 最短只需要0.8m距離，即可以投放30吋畫面；它最大可投放出100吋的大畫面，不就需要將主機擺放至距離屏幕2.7m遠才能成功對焦。Freestyle還有一個像投射燈的底座，可以180度自由校角度，打向牆壁甚至天花板，躺在床上睇戲一樣方便。（利申，由於試玩的為demo機，對焦校正上有些微問題，正式商品的畫面將會更加sharp。）

Samsung Freestyle可像投射燈一樣自由校角度、打向牆壁甚至天花板，躺在床上睇戲一樣方便。（黃寶瑩 攝）

Freestyle 除了是一個投影機，也可以安裝Android app，更特到多方認證，原生內置Disney+、Netflix、YouTube 程式，駁電、駁WiFi就可以即時睇戲煲劇，若你有足夠功率的外置充電池，更可經由USB-C供電，在戶外使用！另外，你亦可以使用附送的遙控器，又或者下載「Smart Things」app去操作它，後者能夠做到更多細微的設定，很用好。

Freestyle 除了是一個投影機，也可以安裝Android app。（黃寶瑩 攝）

尺寸：102.4 x 172.8 x 95.2 mm／0.8 kg

解像度：1920 x 1080

LED燈使用壽命：2萬小時

流明度：550 LED Lumen

HDR 技術：HDR10

杜比數位輸出：有／5W

藍牙音效：有

其他功能：附遙控器／USB-C線／手機至電視同步DLNA／Wi-Fi 連接／Sound Mirroring／Micro HDMI／藍牙5.2

售價：HK$7,980（可於Samsung Online Store 預約訂購）

適合甚麼用家？想要大畫面但又不想買大電視，最怕多多設定setting，想簡簡單單、隨時隨地想睇就睇的人。

不適合甚麼用家？Freestyle是一部針對一light user的小玩意，如果你本身已經很熟悉投影機，想要一台專業用機，它必是你杯茶。

Samsung Freestyle投影機：7個好玩功能



01. Netflix / Disney + 合作認證



02.100吋180度射埋上天花



03.手機鏡射功能



04.HDMI駁PS5打機



05.變身家中燈飾



06.變身家中燈飾



07.戶外都用到

