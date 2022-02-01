電動車停車場充電站｜今年香港電動車增長驚人，單單Tesla一年就已經高達近六千架新電動車登記，而香港政府及不少商場亦同時大為增加充電泊車位。今次《香港01》就為各位電動車車主，整合全港18區，包括中電、Tesla、房委會及商場等充電泊車位資料，整理全港超過一百間設有電動車充電設施停車場，方便各位電動車主規劃行程。



外出前最好先找尋目的地附近的充電站，節省更多時間。（資料圖片）

根據運輸署去年末公布資料指，因為電動車受惠於「一換一」稅務寬減政策等因素影響，銷量急速增長，截至去年10月全港已有多達25200架次，當中Tesla更是當中的大贏家，單單2021年1月至10月的銷量已達5815架次，相信未來路面電動車數量會愈來愈多。相對地充電配套於一年間亦有不少增長，由2020年的三千多個，增長至去年中4千3百多個，而且還持續增加中。

👉網上車牌續領懶人包 免排隊用手機App三分鐘搞掂 附智方便教學

如今全港超過百間停車場具備電動車充電設施，可是充電泊車位逐漸普及，不過各停車場的充電插頭、制式不同，電動車車主外出拜年／探朋友前，不妨先了解各區的充電站停車場，以及場內的插頭型號、速度和數目。

今次記者就為大家整合全港充電泊車場的資料，包括最多車主使用的Tesla SuperChargers位置、領展／中電等不同充電場地資料。

👇👇全港Tesla SuperCharge超級充電站位置一覽👇👇

+ 3

👇👇房委會37個充電站停車場位置一覽👇👇

+ 1

👇👇中電提供全港18區充電站停車場位置一覽👇👇

+ 20

同場加映：iPhone SE 3近月上市｜彭博爆料：AirPods Pro、iMac新版陸續有來



Apple iPhone SE 3／AirPods Pro 2 傳聞｜除了每年 9 月發表的新一代 iPhone 以外，Apple 每每發表新品前後，都會有大量傳聞在網絡上流出。繼郭明錤早前的爆料之後，連向來消息靈通的 Bloomberg 彭博都放出最新消息，指 Apple 即將在未來數月至大半年會為旗下多個系列如 iPhone SE、AirPods 以及 iMac 等等推出更新版本。即睇今次Bloomberg 彭博爆料詳情 👉 全文