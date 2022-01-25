Tesla Cybertruck實車曝光｜早年Tesla公布超科幻設計「農夫車」Cybertruck後，只聞樓梯響，卻久未公布正式推出時間。早前外國討論區流出Tesla Cybertruck實車影片，可以近距離觀看真車設計、質感，拍攝者更驚嘆新車超乎想像，質感更像雪櫃般。



Tesla Cybertruck早已在官網接受預訂，不過究竟香港何時推出？仍是個謎。（Tesla）

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2019年Tesla公布「電動農夫車」Cybertruck後，不少車迷相當期待，香港官網亦早已接收訂單，只是仍未知正式推出日期，相當神秘。早前外國有車迷拍攝到Tesla Cybertruck實車於馬路上試駕外，更有車迷近距離接觸，究竟實車有何特別？立刻近距離細睇！

首先車身用上「30 X超硬冷軋不銹鋼」，官方指光滑外殼有助修飾凹痕、損毀的表面及長期使用而自然產生的腐蝕痕跡。拍攝者近距離看Cybertruck時，更指車身極似「金屬雪櫃」質材。另外，車身配備超大型擋風玻璃，以及非常大的單支雨刷。

👇👇Tesla Cybertruck圍繞看實車細節👇👇

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不過最有趣是，這台試作型Prototype的Cybertruck車門並沒有設有把手，那究竟如何開門呢？利用App或是自動觸控感應？相信要等待官方往後的更多說明。

新車由靜止起步至時速 60 英哩（約0-96km/h）僅需 2.9 秒，續航里數更達至500英哩（約800km）。但究竟Cybertruck何時才正式推出？還是要等待官方進一步公布，暫時傳聞新車最快都要2023年才正式量產推出，香港可能會更加遲。

不少車迷相當期待Tesla Cybertruck推出（圖片來源：Cybertruck Owners Club forum）

影片來源：Cybertruck Owners Club forum

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