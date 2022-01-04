Mercedes-Benz Vision EQXX電動跑車｜Mercedes-Benz 於今年CES 2022發布重頭戲「Vision EQXX電動跑車」正式亮相，吸引目光的車身設計、超跑的款式，加上近千公里、比Model Long Range Plus更長續航力，相信令不少車迷更為著迷。



續航力破千公里的電動跑車現身！（Mercedes-Benz）

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今年CES 2022中Mercedes-Benz發布了新一代電動跑車「Vision EQXX」，流線型的車身，加上高科技的內涵，吸引不少車迷的目光。官方指新車擁有長達648miles（約1040km）的續航力，比起現時最多車迷關注的Tesla Model S Long Range Plus（402miles／約640km），續航距離多達400km。

Mercedes-Benz指雖然今次發布的Vision EQXX，仍只是Concept Car（概念車），但已經相當「貼地」，相信未來正式推出市面的Vision EQX應該都會設計如此。另外，廠方說Vision EQXX續航力比其他電動跑車更長，不是單單增加電池容量而已，而是在根本車身以及效率設計著手。如車身只有1750kg，比Mercedes-Benz EQS sedan輕近30%。流線型的車身設計大大減低風阻外，而且特別設計的輪胎減低風阻及輕量化的軚軨，從而令續航力增加。

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車廂內的47.5吋超闊屏幕亦都是令車迷注目的重點，不單充滿未來感，更可顯示車後更闊的光景，非常有型。（Mercedes-Benz）

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