Netflix 最新的財務報告會議公開了低迷業績後，股價重挫 35%，十年來首次出現訂閱人數下降的情況，也令 Netflix 不得不出招增加訂閱。除了重新審視帳戶分享的問題外，CEO Reed Hastings 更表示對推出廣告 Plan 持開放態度，一改當初 Netflix 的主張，令大量網民和訂閱者不滿。



無廣告變有廣告

Reed Hastings 在 2017 年曾信誓旦旦，Netflix 不會有廣告，認為 Netflix 不適合和其他平台競爭廣告市場，因此在影片和介面上也沒有廣告彈出。而 Hastings 今次在會議上提到，Netflix 有可能為訂閱者提供多一個選擇，如能夠容忍廣告的話，就可以用一個更低的價格。

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雖然廣告訂閱方案的收費未公開，不過消息一出後網民的反映就非常大，表示訂閱就是不想看廣告，如果支付後仍要看廣告非常不合理。而網民認為，Netflix 會走下坡的原因，和原創的電影太差有關。雖然 Netflix 一出時，有《House of Cards》﹑《13 Reasons Why》﹑《Stranger Things》等影集爆紅，但原創的電影的質素一直被人詬病，因此訂閱人數下降也無可避免。

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資料來源：LIHKG﹑IMDb﹑cnbc