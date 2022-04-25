網購的方便已不用多說，可能有人網購的次數還多過親身出去消費。不過，網購始終未能先看到產品，而且運送時也有風險，實際收到的產品有機會和預想到的有出入。近日，日本 Twitter 就有一個熱門的貼文，指有蠱惑商家出售標榜「16 TB」的 SSD，結果產品原來只有 512GB，稍一不慎就很容易中伏。



「16 TB」＝512 GB？

日本 Twitter 近日熱烈討論一單網購中伏事件，網民 @DJWarp 在日本 Yahoo! 網店發現，一間「sachishop」網店的產品圖片標榜，「16 TB」﹑「8 TB」﹑「4 TB」的SSD，但原來實際容量只有 512GB、256GB﹑158GB。

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雖然商品說明欄中，有寫明「16 TB」﹑「8 TB」﹑「4 TB」只是 SSD 的產品型號，並交代每個型號對應的實際容量有多少。不過，大部分人買 SSD 都會直觀地以為圖片中的「16 TB」就是容量，因而認為這個商品存有誤導成份大感不滿。@DJWarp 貼出一款型號「500 GB」（實際容量 64 GB）的 SSD，由原價 23,800日圓（$1452），減價到 3,480 日圓（$212） ，可能有不少人會以為只要約 $200 就買到「500 GB」的SSD 而中伏。

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同時，有網民發現商品說明中的日文文法有奇怪的地方，因此推測「sachishop」網店是中國商家。目前「sachishop」已被日本 Yahoo! 下架，但其實這類日本網站的中伏事件多不勝數，特別是之前瘋搶的 PS5。

日本網購 PS5 中伏

在 PS5 剛推出時，日本就出現多宗網購 PS5 中伏的情況，有網民用 60,000 日圓（$3,662）搶到一部 PS5 ，結果打開包裝發現是一部 PS4。原來在網頁的說明中寫明是PS5 包裝盒+ PS4 主機，而且不設退換，只能怪自己沒有看清楚產品說明。

（Haybusa.open2ch 圖片）

另外，也曾有日本網店推出 1 日圓買 PS5 的特價活動 ，有網民成功搶到後才發現不只支付 1 日圓，而是 1 日圓 PS5 售價+114,999 日圓運費（$7022），比炒價更貴。因此在網購時，除了要小心產品說明外，也有看清楚運費，免費因小失大。

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明和電機社長網購都中伏

明和電機社長土佐信道曾在 App Wish 上買五個 10.1 吋螢幕，價錢只要 2,500 日圓（$153）。結果到貨時開箱發現，只是一個貼有螢幕圖片的鐵板，而鐵板的圖片又真是和網店上的商品圖一置，可見網購稍有不慎，就有機會中伏。除了建議在有信譽的網店購買外，更要自行留意商品說明﹑運費，如價錢比一般便宜太多更要留神。

資料來源：Twitter @DJWarp