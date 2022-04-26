Apple發電郵警告 如開發者不採取行動 將下架長期不更新的app
撰文：中關村在線
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根據相關新聞報道，Apple將要開始逐漸下架長期不更新的應用程序。
在發送給Apple應用開發者的電子郵件中，Apple警告稱，官方將從應用程序商店中刪除「長時間內沒有更新的應用程序」，並且只給了開發者30天的時間進行更新。
Apple發電郵警告，如開發者在30天內不採取行動更新，將直接下架長期不更新的app。
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但是這項決策遭到了很多開發者的牴觸，他們多老的應用都不錯影響使用，也有人認為Apple公司沒有完全尊重獨立遊戲的開發工作，畢竟獨立遊戲的開發人手會很少，不更新也能玩。
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除了這些有爭議的問題之外，可以看到Apple對開發者的管控是十分到位的，這對於消費者來說是好事。反觀Android廠商對目前的Android應用的管控基本就是無能為力，Android機器的卡頓發熱，隱私盜取等等問題，嚴重影響了用戶的體驗。
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