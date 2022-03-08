《940920》吳海昕 IG｜ViuTV 神劇《二月廿九》續集兼前傳《940920》終於播出，網民期待已久，想知「940920」到底發生過什麼事，以及《二月廿九》故事的後續發展。連登對此劇的討論更開到 200 多個 post，可見人氣居高不下。煲完第1集，相信大家都會上IG follow 6位要角演員的IG！當中吳海昕／蔡思韵／張凱娸3位氣質女神更是不看不可！



網民：神劇

《940920》的故事和《二月廿九》關係密切，如果未睇《二月廿九》的話，建議先重溫後再開《940920》，才能明白女主角Yeesa（吳海昕 飾） 5 次穿越時空，當中錯綜複雜的人物關係和一連串影響。

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由 TVB 落選港姐，再到網民評價 ViuTV 氣質女神的吳海昕，劇中「Yeesa」一角大獲好評。IG 人數亦直逼 10 萬大關，未知《940920》能否為她再一次帶來大量人氣呢？

吳海昕—角色：張麗紗Yeesa@sofiee_ng／9.8萬followers

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劇中人身份開IG．可以follow埋

ViuTV更為吳海昕的角色張麗紗Yeesa開設了一個IG戶口（＠yeesa_cheung），是以劇中入身份去出story，竟然都有1萬follower了！



《幻愛》女主角蔡思韵今次加入《940920》，成為另一位女主角，再次和現實男朋友劉俊謙情侶檔演出，角色更為《940920》再增添神秘元素。IG 的文青系照片自然不造作，亦深得網民喜歡。

蔡思韵—角色：林楚凝 @ceciliachoii／6.2萬followers

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張凱娸—角色：李嘉敏 @kikicheungg／3萬followers

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李敏—角色：謝心雪Fiona @ranyayaya／1.5萬followers

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劉俊謙—角色：余家聰 @lauchunhim.terrance／7.9萬followers

徐天佑—角色：馬智浩Ryan @chuihammer／7.2萬followers

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青衣方艙醫院隔離Checklist，網民實戰分享必帶物件｜第五波疫情令確診人數激增，為了隔離和治療大量確診者，政府委託中國建築國際興建8個社區隔離及治療設施，包括最近交付的青衣方艙醫院。疫情肆虐，市民也應該要做足兩手準備，就算不幸被要求隔離也能應付。有網民因確診而入住青衣方艙醫院，分享了自身體驗，及必帶物件。同時記者亦整合以下 13 件必備的數碼用品清單，方便大家執定「數碼走佬袋」。

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